Stanno causando un grave danno economico alla Sicilia. Ottimo lavoro di IV.Bravi, è ora di cominciare a denunciare chi falsifica i fatti. Non se ne può più…

ITALIA VIVA ha presentato un esposto alla Procura di Agrigento per difendere la Sicilia dagli sciacalli. Una denuncia contro Salvini e Musumeci per procurato allarme, abuso d’ufficio e diffamazione. Perché l’ordinanza del presidente della regione siciliana e le parole del segretario della Lega nuocciono gravemente all’economia della Sicilia e alle tasche dei siciliani. Alla fonte primaria della ricchezza dell’isola: il turismo.

Presentare al mondo la Sicilia come un lazzaretto, come il campo profughi d’Europa, affermare che “i migranti passeggiano tra i turisti che poi portano il Covid nelle loro regioni” e scrivere un’ordinanza farlocca e disumana, non solo va contro i principi di accoglienza e di solidarietà ma mette in ginocchio un pezzo importante del Pil della Sicilia. In un momento, tra l’altro, di crisi profonda dell’economia siciliana che determina il più alto tasso di disoccupati post-covid e una situazione d’emergenza per le imprese che con il turismo e la cultura ci mangiano e fanno mangiare i siciliani.

A questa propaganda distruttiva di questa classe dirigente irresponsabile e in un momento in cui, grazie ai nostri imprenditori alberghieri, ai ristoratori, a tutti gli operatori del comparto dell’enogastronomia, stiamo finalmente ripartendo con la giusta marcia dopo il lockdown, occorre rispondere con parole chiare e nette per non vanificare gli sforzi dei siciliani. FARAONE IV,

I miei complimenti! Era l’unica cosa da fare! Denunciare! Bravissimi. Questa feccia va combattuta come si deve. Le parole non bastano più. Il loro obbiettivo era ed è il disastro economico della Sicilia? finalmente qualcuno si muove!! E’ ora che questi due la smettano di far propaganda sulla pelle degli altri. Salvini è un agitatore sociale,diffonde insicurezza racconta una emergenza fomentando tensioni sociali. Complimenti. Eppure a volte impazzisco come hanno fatto i fratelli siciliani a dare la maggioranza a certa gente.. questi sono solo dei truffaldini rubagalline..Anche perché, malgrado possa sembrare pazzesco, c’è chi ci crede pure!

“Serve umanità, solidarietà, serve che il nostro Paese e l’Europa non voltino le spalle ai siciliani. Serve sicurezza alle frontiere, che non vanno chiuse ma devono essere controllate. A me di Musumeci, che vuole solo accattivarsi le simpatie di Salvini, fregandosene dei siciliani, non m’importa un tubo. Ciò che mi interessa è dare una mano ai sindaci di frontiera. Perché sono loro quelli che si trovano a gestire un’emergenza enorme.”

Stanno causando un grave danno economico alla Sicilia. Ottimo lavoro di IV.Bravi, è ora di cominciare a denunciare chi falsifica i fatti. Non se ne può più… ultima modifica: da

