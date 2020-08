“Le proposte avanzate dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Ruffini vanno nella giusta direzione: semplificazione della giungla fiscale, riduzione delle tasse, fisco amico. E’ il percorso iniziato con le riforme del Governo Renzi che ora va ripreso con forza, dopo la brusca e dannosa interruzione del Governo gialloverde.

Ruffini fa parte di quella classe dirigente espressa dai governi di centrosinistra che in pochi anni, pur dovendo combattere contro le continue divisioni interne del fuoco amico e la barbarie espressa da un’opposizione irresponsabile come quella dei 5 stelle e della Lega, ha iniziato davvero a cambiare questo paese, con competenza, professionalità e responsabilità. E i risultati si vedono ancora oggi, ad esempio con la rapidità con cui l’Agenzia delle Entrate ha liquidato i contributi a fondo perduto per il coronavirus, senza proteste e ritardi.

Tutto l’opposto di certe disastrose nomine del Governo M5s-Lega tuttora in carica, come il presidente dell’Inps Tridico, che è riuscito a fallire su ogni campo, dalla cassa integrazione alla tempestività dei 600 euro, ma invece di chiedere scusa e dimettersi continua a far uscire veline ora contro il Parlamento, ora contro le imprese. Un atteggiamento gravissimo, che danneggia le istituzioni e compromette un istituto tecnico e indipendente come l’Inps.

Al Governo servono più Ruffini e meno Tridico, altrimenti la ripartenza resterà un miraggio.” Michele Anzaldi.

OK bravo. Riscriviamo però in maniera seria.E! Non c’è bisogno di nessuna rivoluzione. Basta iniziare a far assaggiare la prigione agli evasori e gli altri prenderanno immediatamente la retta via. È palese che non ci sia e non ci sia mai stata la volontà politica di farlo.

Al Governo servono più Ruffini e meno Tridico, altrimenti la ripartenza resterà un miraggio. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo