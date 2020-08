DEMOCRATICI USA CONTRO TRUMP Gli aspiranti leader sino tanti, ma allam finen solo Biden e Kamala Harris.

Bisogna riconoscere che i Democratici americani ce la stanno mettendo tutta per sconfiggere il mostro che, anche a causa della loro ignavia quattro anni fa, si sono ritrovati per Presidente.

Come tutte le sinistre nel mondo e nella storia, anche i Democratici americani sono rissosi, vanitosi, frazionisti, dispettosi, insomma spesso inconcludenti e con tendenze autolesioniste. Si dividono in millanta frazioni, si odiano, se ne dicono di tutti i colori, si compiacciono della differenziazione maniacale, specialisti nella dissezione senza limiti del capello. E che capello, quello imperiale di Trump!

Questa volta erano partiti in venti (sì, sì, proprio venti!), tanto che i primi dibattiti televisivi erano divisi in due puntate, due gironi eliminatori da dieci, come per i preliminari di Champions League.

Dentro c’era di tutto, per tutti i gusti, per tutte le sensibilità, estremisti e moderati in varie gradazioni, bianchi, neri, mulatti, ispanici, etero e gay, uomini e donne, giovani e vecchi, ricchi e poveri, uno spaccato, davvero molto spaccato, della società americana, che allegramente si avviava alla disfatta elettorale contro un “Mule”, un “mutante” (questa la capisce solo chi ha letto Asimov…), un pericoloso distruttore di ogni norma consolidata di buona creanza politica, una minaccia per il suo Paese e per il mondo intero che, avesse raggiunto il secondo (e ultimo, forse) mandato, non avrebbe più avuto alcuna remora, alcun freno inibitore alla sua egolatria ed alla sua incontinenza.

Sono andati avanti per un po’ così, i Democratici, con fumosi ed inconcludenti confronti dai quali non emergeva nulla di nulla. E Trump stava alla finestra, aspettando di godersi il secondo trionfo.

Poi, come nei più classici film hollywoodiani, inizia il finale (che finirà a novembre): galoppante, coinvolgente, spesso travolgente, dove i tasselli volano miracolosamente al loro posto. Un po’ per la strizza, un po’ per il Covid, che ha rimescolato le carte, il polverone democratico ha cominciato a diradarsi. D’altronde le primarie lì servono proprio a questo… Ma il rischio che dal polverone emergesse il nulla era elevatissimo, col che la democrazia americana rimaneva davvero esposta ai quattro venti, oltre che alla pandemia.

Come in tutti i film che si rispettino, serviva l’eroe, quello che vede meglio e più lontano degli altri, che si prende le responsabilità per tutti, quello che si espone e dà la linea.

E chi poteva essere se non Barack Obama, eroe senza macchia della sinistra riformista di tutto l’occidente? Lui e la sua prorompente consorte, non meno iconica di lui?

Nel breve volgere di pochi giorni, un lavoro evidentemente a lungo, preparato e limato nei dettagli ha portato alla luce l’unica vera possibile alternativa da opporre al “mutante” (vedi sopra).

Il vecchio Vicepresidente, solido ed affidabile buon padre di famiglia, adatto a giovani e vecchi, bianchi e di neri, uomini e donne: lo sbeffeggiato (da Trump) “Sleepy Joe” Biden, 78 anni a novembre, più di 50 anni di vita politica, simpatico gaffeur con una storia familiare coinvolgente ed esemplare.

Tutti gli altri spariscono più o meno dalla sera alla mattina, si allineano, appoggiano, di buon grado o meno ma appoggiano, quello che con tutta evidenza ha le maggiori possibilità di convincere milioni di elettori (sessanta, settanta?) e quindi vincere contro Trump.

Ce la farà? Si farà aiutare dal carisma degli Obama e da una opportuna candidata Vicepresidente, donna e nera, moderata ma molto determinata, californiana laddove il candidato è uomo dell’Est.

Ce la faranno? Mancano poco più di due mesi, tutto è aperto, ma appunto è aperto, si gioca, si può vincere. Si vincerà, almeno si spera.

Non è che i Sanders, le Warren, le nuove leve di sinistra (Alexandria Ocasio-Cortez), o il vecchio miliardario Bloomberg, o l’emergente giovane Pete Buttigieg, abbiano rinunciato alle loro posizioni e ambizioni. Figuriamoci!

Però adesso correranno ventre a terra per far vincere il duo Biden-Harris. Nessuna omologazione di idee, solo il riconoscimento che per vincere bisogna spingere tutti dalla stessa parte.

Poi, in caso di vittoria, esigeranno ricompense politiche, riconoscimenti, incarichi, come è naturale, normale, in tutte le democrazie. Sono tutti coscienti che Biden farà un solo mandato, vista l’età, e che il prossimo candidato sarà la Harris, com’è logico che sia, salvo imprevisti. Questa elezione può condizionare ben dodici anni di governo negli USA, lo sanno tutti. Ma prima bisogna vincere a novembre, bisogna spazzare via il “mutante”.

Per concludere, lungi da me qualsiasi intenzione di santificare i Democratici americani che restano rissosi, vanitosi, … ma voglio sottolineare che, se ha davvero a cuore (ed interesse) il governo di un Paese, una parte politica si comporta di conseguenza: non annulla le differenze al suo interno in un immangiabile pensiero unico, ma le utilizza per ottenere un consenso più largo e garantirsi la possibilità di governare, affidando il comando a chi, per quanto diverso da te, è riconosciuto senz’altro infinitamente migliore del tuo avversario.

Non è difficile: se lo fanno gli Americani, che ai nostri occhi esigenti sono dei semplicioni, a maggior ragione potremmo farlo noi, che ci riteniamo raffinati cultori della scienza politica, da Machiavelli in giù.

Evito altri commenti: tutti sappiamo come vanno (come sono andate, come andranno) le cose qui da noi. Pur di non far vincere il tuo vicino concorrente, è meglio che vinca l’avversario.

Tanto poi ci si appatta…!

È proprio vero: gli americani saranno pure semplicioni, noi però siamo una bella manica di coglioni…! (absit iniuria verbis!)

