DENUNCIATO. FINALMENTE.

Poco prima delle ore 15 il senatore semplice Matteo Salvini e il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sono stati ufficialmente denunciati alla procura di Agrigento per – nell’ordine – “procurato allarme, abuso d’ufficio e diffamazione”.

Ad annunciarlo è stato il senatore Davide Faraone, in seguito all’ordinanza folle della Regione e alle ultime deliranti fake news di Salvini sui “migranti positivi al Covid che passeggiano tra i turisti.”

Lo ha fatto, spiega Faraone, “per difendere la Sicilia dagli sciacalli. Perché l’ordinanza del presidente della Regione siciliana e le parole del segretario della Lega nuocciono gravemente all’economia della Sicilia e alle tasche dei siciliani. Alla fonte primaria della ricchezza dell’isola: il turismo. Presentare al mondo la Sicilia come un lazzaretto, come il campo profughi dell’Europa, affermare che ‘i migranti passeggiano tra i turisti che poi portano il covid nelle loro regionì e scrivere un’ordinanza farlocca e disumana, non solo va contro i principi di accoglienza e di solidarietà ma mette in ginocchio un pezzo importante del Pil della Sicilia.“

Non bastano più le parole. Non basta l’indignazione.

È ora che chi inquina il clima politico e sociale di questo Paese ne risponda davanti alla legge.

DENUNCIATO. FINALMENTE.È ora che chi inquina il clima politico e sociale di questo Paese ne risponda davanti alla legge. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo