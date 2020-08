I sostenitori del SI ricordano a NOI del NO di aver votato, in Parlamento, il SI al Taglio dei parlamentari, ben 545 parlamentari di tutti i partiti, pochi i NO e pochissimi gli astenuti.

È Vero certo, ma non è mai Vero quello che luccica dentro i cervelli Grillini affetti da “MENZOGNE PURULENTE” Non sono stati i tre parlamentari di + Europa a votare SI, e nemmeno tutti gli elettori di tutti gli schieramenti che hanno tutto il diritto costituzionale di smentire i loro rappresentanti, che per qualche motivo di ” OPPORTUNITÀ POLITICA “, ( è il caso di ITALIA VIVA, per evitare che questo Governo, – che tra l’altro io non apprezzo affatto, proprio per la presenza dei Grillini- non si formasse e quindi si evitasse il ritorno del Bidone Sovranista), o per ” vigliaccheria politica” verso l’ANTIPOLITICA dei Grulli Autoreferenziali ed autodefinitisi, i soli parlamentari Onesti e Competenti; è il caso del PD, di LEU, LEGA, FdI E FI e naturalmente anche dei Grulli, che hanno accettato di votare “SI ALLA RIFORMA ” in Parlamento, e verosimilmente non in sintonia con tanti dei loro elettori. Per questo motivo, per coerenza, lo stesso Matteo Renzi, che ha votato “SI” in Parlamento, è il solo Politico che ha lasciato liberi i suoi elettori di votare secondo la propria coscienza. Oggi, non solo tutti i sostenitori di + EUROPA, ma anche quasi tutti quelli di Italia Viva e molti altri di tutti gli schieramenti, compresi i Finti o i Veri Comunisti, i Forzisti, i Fascio Sovranisti di LEGA e FdI e tanti Grulli che sanno benissimo, qualora vincesse il SI, di non venire più eletti, sono orientati a VOTARE NO. Naturalmente lo fanno in contrapposizione alle “Indicazioni Ufficiali” dei loro leader perché ancora soggetti, a differenza di Matteo Renzi, e ad Italia Viva, al Ricatto dell’antipolitica Grillina; secondo la quale buona parte dei 945 Parlamentari sarebbero ” DEPUTATI DA STRAPAZZO ” ed inutili spese per l’erario pubblico. Naturalmente, com’è nelle loro abitudini quegli stessi GRULLI Certi che Verranno di nuovo rieletti promettono che, dopo la vittoria del “SI”, ad essere” NOMINATI ” saranno solo i candidati competenti, ad es. LORO STESSI: ovvero, il Bibitaro Ministro degli Esteri, Toninelli, Fico, Dibba, Azzolina e le tante altre perle, di grande cultura politica e gestionale della RES-PUBBLICA che ci hanno fornito il Movimento 5 Stelle. Invece io penso che, per QUALIFICARE la Classe Dirigente che dovrà sedere in Parlamento ed al Governo, sia Necessario fare Soltanto delle Vere e proprie PRIMARIE NAZIONALI, ma Gestite ed Organizzate solo dal MINISTERO DEGLI INTERNI; esattamente come le Elezioni Politiche. Senza l’Ipocrisia della presentazione delle firme (ALLE PRIMARIE e SENZA l’Investitura POLITICA) ma che per essere scelti fra i prossimi candidati al parlamento DOVRANNO PRESENTARE, per essere poi accettati nelle liste dei loro PARTITI di riferimento: • TITOLI DI STUDIO, • ESPERIENZE POSITIVE DI GESTIONE della PUBBLICA Amministrazione e • ANCHE IL CERTIFICATO PENALE, DOVE NON DOVRA’ COMPARIRE NEMMENO UNA “PRESCRIZIONE” PER UN REATO AMMINISTRATIVO”. N.B. SOLO COSÌ potrei ACCETTEREI DI CANDIDARMI E SUCCESSIVAMENTE SCEGLIERE LA LISTA NEL PARTITO CHE PIÙ MI RAPPRESENTA. Per evitare di rimanere poi, schiavo per tutta la vita di un semplice Segretario di Partito “disposto a “NOMINARMI”

I sostenitori del SI ricordano a NOI del NO di aver votato, in Parlamento, il SI al Taglio dei parlamentari, ben 545 parlamentari di tutti i partiti, pochi i NO e pochissimi gli astenuti. ultima modifica: da

