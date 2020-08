IL DILETTEVOLE E L’UTILE PROFESSIONALE.ORA LO FAN TUTTE ALLA LUCE DEL SOLE! MA E DA QUANDO IL MONDO ESISTE CHE E COSI.

IL DILETTEVOLE E L’UTILE PROFESSIONALE

Ritorna in circolazione un video del dicembre scorso nel quale una giornalista di successo dice che se vuole arrivare per prima alla fonte di una notizia “io sono una che si dà”. “Il gioco della domanda e dell’accettazione dell’intervista è anche un gioco di fascinazione reciproca” aggiunge, sostenendo di non avere problemi a varcare il limite se questo può consentirle di fare uno scoop, “l’ho fatto”.

Non sono un moralista, men che meno in fatto di sesso. Ho sempre pensato che, restando nell’ambito del piacere reciproco, che penso sia l’unico scambio accettabile, ognuno del proprio corpo fa quello che crede meglio.

Alla fine degli anni ’50 sentivo i grandi parlare di alcune ragazze del mio quartiere che tutte le mattine andavano a Cinecittà per fare le comparse in qualche film in lavorazione. Molte si “davano”, come dice la nostra giornalista, per scalare più in fretta le ripidità del successo. Un paio ci riuscirono, pur non diventando dive. Lo chiamavano “il compromesso”.

Negli anni ’60 ho vissuto il periodo delle “grupies”, ragazze assai socievoli che offrivano sesso alle band più in voga per partecipare all’avventura musicale, magari solo per il tempo di una tournée.

Negli anni ’70 entrarono in scena quelle che un mio grande amico, notissimo personaggio tra scienza e politica, chiamava, con ironia compassionevole “conigliette democratiche”, che lo assediavano senza successo, dato che considerava lo scambio sesso – politica assai mortificante per lui e per loro.

Negli anni ’80 le conigliette democratiche diventarono, ahimè, in gran parte craxiane, avendo un certo fiuto per le scorciatoie e il successo effimero. Poi, negli anni ’90, certo berlusconismo sdoganò, in uno, fascismo e lussuria (uso questo termine con tollerante condiscendenza). Ho sempre considerato il primo un peccato mortale, la seconda di scarsa rilevanza politica, ma sappiamo come è finita. Dai diamanti non nasce niente, cantava De Andrè, da quel letamaio sono nate due o tre donne di valore.

Oggi, in tempi di me too, il discorso si fa assai scivoloso e complicato. Ognuno parli per sé.

Non ho mai pagato una donna in vita mia, né con denaro, né per uno scambio di favori quando si palesava la possibilità di giocare alla domanda e all’offerta, come dice la nostra.

Perché sono un moralista? No. Perché ho sempre cercato di non ferire la dignità delle persone? Sì, ma non è questo il motivo principale. Il fatto è che sono maledettamente orgoglioso e non avrei mai accettato che una donna mi si desse non per il piacere di me, ma per ricavarne un utile a prescindere da me. E viceversa. Insomma, non mi sono mai messo in palio, né ho mai preteso contropartite, perché barattare il sesso per un tornaconto professionale lo considero indecoroso come tradire un’idea per ottenerne un vantaggio di carriera. Il corpo non ha meno valore del pensiero.

Della giornalista in questione, che ho sempre considerato molto sopravvalutata professionalmente (ma anche di giornalisti così ce n’è una pletora), si può dire che con queste affermazioni, più che offrirci una traccia sul perché del suo successo, si è autocertificata essere “kitsch”. Per essere chiari si definisce in questo modo anche qualcosa o una forma che è stata creata per avere una funzione, ma viene utilizzata per svolgere un’altra. Avete presente le ombrelliere di rame battuto fatte a forma di stivale? Quello è “kitsch”, che può piacere a chi ha cattivo gusto.

Il sesso, dunque, può diventare “kitsch” e in questo caso, oltre che il cattivo gusto, conferma anche la presenza di uomini imbecilli, forse anche sfortunati.

