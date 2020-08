Bellissimo ritrovarsi per il secondo anno consecutivo con oltre 250 ragazze e ragazzi per fare formazione politica. C’è chi sceglie il populismo e chi invece preferisce studiare, approfondire, impegnarsi. In una parola: fare politica. Dedicare il tempo ai ragazzi è per me il modo più bello per fare politica. #MeritareLEuropa, da oggi per tre giorni a Castrocaro. Si parte.Matteo Renzi.

Belle parole. Piu fatti. Meno parole.I ragazzi devono sapere che fare politica e un bell lavoro.La politica se e fatta con amore. E una politica bella ,buona.Se fai tutto con amore si vive più bene.Anche il mondo e più bello.Buon lavoro Matteo Renzi. La persona più preparata che ho conosciuto, dava fastidio proprio perché di un’intelligenza troppo spiccata, se una persona normalmente dotata pensa 5,lui era già arrivato 10. Ma e’ tanto giovane RITORNERÀ.Quando il popolo rinsavirà torneremo a parlare di lui per il grande leader che e oggi l’unico ,e voi contrari ve ne farete una ragione.AL MOMENTO. L’invidia su quest’uomo ha superato i limiti…..parlano solo per offendere ma Renzi è super e cammina a testa alta…..parlate solo a sproposito senza argomentare….ma il futuro per un ITALIA IN SALUTE e suo e voi andate a friggervi un uovo se ne siete in grado.

La gente all’estero paga per ascoltare i suoi interventi…. In Italia purtroppo sentiamo quelli che parlano del nulla ultima modifica: da

