MA DOVE SONO II DEMOCRATICI ITALIANI? Tante risse nel Pd, come sempre nella sinistra. Poi si vedrà.

Adesso i soliti soloni, notoriamente saggi e indipendenti, rimproverano al PD di non avere coraggio, di giocare in difesa e di andare a rimorchio del M5S.

Giusto, hanno ragione, è proprio così. Il PD ha paura, non osa, traccheggia, galleggia, scarseggia, di idee e progetti. Fuori dal PD, troppe posizioni, troppe idee e pure confuse, disperse e polverizzate in mille realtà diverse e conflittuali tra loro. L’area della sinistra oggi conta almeno una dozzina di sigle concorrenti. A Roma direbbero: “Ma ‘ndo’ vai?”.

Peccato però che gli stessi soloni, sugli stessi giornali, sempre saggi e indipendenti, quando il PD giocava davvero in attacco, proponendo e realizzando (cercando di realizzare…) riforme una via l’altra, imponendo l’agenda al Parlamento, ai corpi intermedi, alle varie lobby del Paese, questi soloni fossero spaventatissimi e si siano perciò adoperati al meglio, riuscendoci alla grande, per fermare la pericolosa “deriva autoritaria” (ma quando mai?), il decisionismo, l’irruenza, la mancanza di “concertazione”. Qualcuno ha apertamente sabotato…!

Peccato! Certi treni passano ogni tanto: o li prendi o resti a terra. Noi siamo restati a terra, col culo per terra, per meglio dire.

Per ora solo il pur collerico Massimo Cacciari ha riconosciuto (cito: “forse qualcuno capirà finalmente quanto sarebbe stato più conveniente far passare la riforma di Matteo Renzi, malgrado la simpatia che il personaggio destava”) che la riforma del 2016 era ben altro rispetto a questo moncherino repellente su cui dobbiamo esprimerci tra un mese. E allora non c’era solo la riforma costituzionale…

Il problema, non mi stancherò mai di ripeterlo, è che l’establishment di questo Paese (sì, perché esiste eccome un establishment, capace di orientare un’opinione pubblica già di per sé molto propensa alla conservazione dello status quo) non ha voglia di cambiamenti, non vuole traumi, non vuole essere disturbato e protegge gli equilibri faticosamente conquistati in decenni di consociativismo.

Tutto qui. Possiamo sbatterci finché vogliamo, ma alla fine, chi può, resiste al cambiamento e preferisce mantenere le posizioni acquisite piuttosto che rischiare su nuovi equilibri.

E allora va bene il riformismo di facciata, di cartone, tutto mediatico e senza sostanza, del M5S, o della Lega, che fa danni, ma sono danni ritenuti sopportabili, tanto debito più che altro, piuttosto che un riformismo che incide e cambia. La povertà abolita dal balcone, le poltrone tagliate coi forbicioni, sussidi e navigator, pensione a sessant’anni, tutta roba più meno innocua, almeno dal punto di vista di chi guarda attentamente l’orticello suo.

Siamo allora condannati alla mediocrità, alla passività, all’immobilismo? Temo di sì, se non riusciremo a darci una “mossa”. Subito, senza indugi, senza timore.

O il centrosinistra trova uno sbocco davvero riformista, dico il PD con tutta la galassia, incluso pure il M5S o quello che ne sarà restato dopo l’urto violento con la realtà, oppure in Italia non ci sarà alcuna alternativa ad una maggioranza di destra, forse un po’ meno becera e arraffona di Salvini e Meloni, ma sempre destra, reazionaria e conservatrice. Allora anche Tajani, Gelmini e il vecchio Joker-Berlusconi ci sembreranno accettabili.

Triste destino, dopo aver coltivato (e persino collaudato con successo) la vocazione maggioritaria e l’idea di un centrosinistra plurale, tollerante, inclusivo, propositivo, non settario e non nostalgico delle falsamente rassicuranti contrapposizioni ideologiche novecentesche. Altro che liberal-socialismo, terza via, progressismo democratico! Chiacchiere da convegno.

La realpolitik è un’altra cosa, roba da stomaci forti, capaci di digerire tutto, anche le pietre del trasformismo, dell’opportunismo, del cerchiobottismo.

L’importante è poter alzare sempre il ditino ammonitore e continuare a pontificare, con somma faccia di tolla, dai vari talk-show compiacenti, e chissenefrega del riformismo!

