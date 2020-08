COSA SI FA PER LA CADREGA (POLTRONA SEDIA)! Matteo Renzi:”questo è UN referendum più inutile che dannoso, ma se non passa il si molto pericoloso per questi personaggi perché è solo una mossa demagogica.

La cosa che serve veramente è una distinzione tra Camera e Senato.In Italia serve una vera riforma costituzionale.Questo invece sarà solo un modo per ottenere consenso, non per cambiare l’Italia” ( Ricordate il Referendum del 2016 ? Su quello riflettiamo . Che occasione abbiamo perso !!!! ) ITALIA VIVA DA LIBERTÀ DI VOTO,PERCHÉ L’ITALIANO SE LASCIATO LIBERO DA CONGETTURE SA RAGIONARE E DARE UN GIUDIZIO REALMENTE DEMOCRATICO.BUON VOTO.

Rocco Casalino consiglia Giuseppe Conte, indiscreto: “Un nuovo lockdown per rimandare elezioni e referendum”

L’unico a cui converebbe un nuovo lockdown è il premier Giuseppe Conte. Secondo l’indiscreto di Italia Oggi sembra che il premier stia accarezzando l’idea di chiudere di nuovo tutto, una “casalinata” che servirebbe a rinviare le elezioni regionali e il referendum.

“Un rinvio che, per lui, personalmente sarebbe provvidenziale, impedendo così una pronuncia degli elettori che non promette nulla di buono (con l’affermazione di un bipolarismo netto, ma sbilenco, tra il centro-destra e un declinante pd e con un referendum per il quale i «No» sono in crescita al di là del temuto, visto, peraltro, l’altissimo tasso di assenteismo), e, di rimbalzo, una proroga indeterminata del suo governo.

Uno scenario che, se ha qualche chance di successo, occorre scongiurare sin d’ora, riaffermando che l’Italia non tollererebbe in termini economici e sociali.

Oltre che politici e popolari”.

