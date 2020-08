Salvini: “Denunceremo Conte, Zingaretti e Renzi per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”

Matteo Salvini ha incontrato alcuni imprenditori del settore vitivinicolo a Torrecuso in provincia di Benevento. Il segretario della Lega ha dichiarato: “In Campania è una battaglia difficile, forse la più difficile perché di là usano i contributi e, diciamocelo sottovoce, di là qualcuno usa il denaro pubblico per farsi campagna elettorale. Usa i posti di lavoro e i redditi di cittadinanza per farsi campagna elettorale. Questo sta succedendo e poi, guarda caso, c’è qualcuno che prende la politica come il cambio della maglietta: un posto di qua, un posto di là. A me piace la coerenza. La dignità e l’onore valgono più di una poltrona”.

Salvini poi parla di Clemente Mastella sindaco di Benevento: “Non è affatto il mio modello politico. Non è nel mio stile cambiare idea come si cambiano le mutande. Mastella un po’ qui e un po’ lì, io sono uomo coerente e la dignità vale più di una poltrona”.

Infine sulla questione migranti: “Conte, Zingaretti, Faraone, Renzi sono dei poveretti. Denunceremo loro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.

PS: NON CE NULLA DA DIRE! SEMPLICEMENTE UN POVERO C…..NE.

