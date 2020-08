Se il referendum spegne mezza Italia

Il taglio dei parlamentari non è una buona cosa per la democrazia, e ci vorrebbe che qualcuno lo spiegasse agli incauti promotori come è fatto veramente il Paese, al di là della lente distorcente dei social. Basterebbe una foto, l’immagine notturna dell’Italia sul sito della NASA: lo stivale tutto buio, con le sole macchie di luce delle aree metropolitane. In quel buio, che sono le colline e le montagne che formano l’80% del territorio nazionale, vive grosso modo metà degli italiani; nel 20% di territorio illuminato l’altra metà.

La riduzione del numero dei rappresentanti non colpirà in egual modo le due Italie, quella della concentrazione urbana e quella a bassa densità dei piccoli centri, ma in special modo quest’ultima, indebolendone ulteriormente la voce, e la possibilità di una partecipazione attiva alla vita del Paese.

In Campania poi, dove tutti i guai italiani si presentano in forma amplificata, l’asimmetria demografica è ancora più clamorosa, perché sul 20% del territorio – i vulcani e le pianure costiere – vivono i tre quarti della popolazione regionale, con il restante 25% che rimane a presidiare la sterminata green belt appenninica, dal Matese al Cilento, passando per il Fortore e l’Alta Irpinia, l’80% del territorio regionale in fase di drammatico spopolamento.

A causa della bassa densità e del calo demografico queste terre avranno sempre più difficoltà a eleggere propri rappresentanti nelle assemblee legislative nazionali, finiranno in una specie di serie B della democrazia. Il divario tra le due Italia conoscerà una inimmaginabile consacrazione istituzionale.

Se il popolo e il territorio sono i due pilastri dello Stato, un sistema di rappresentanza che dimentica il secondo, premiando esclusivamente la forza della demografia, non è in grado di assicurare al Paese un futuro sostenibile, perché sono le comunità a bassa densità che curano e tengono vivo l’ecosistema Italia, con il suo paesaggio e la sua identità, garantendo alle aree metropolitane il rifornimento di asset essenziali, a cominciare dall’acqua, l’aria, la difesa del suolo e la sicurezza alimentare.

E’ veramente singolare allora che proprio a questa parte dell’Italia, che già sconta una minore dotazione di servizi di base (scuola, sanità, internet ecc.), sia negato il diritto a partecipare alla formazione delle politiche, delle scelte, delle strategie.

Insomma, in caso di vittoria del “si” le perdite per la democrazia sono certe, a fronte di un risparmio dello 0.00 qualcosa sulla spesa pubblica, e alla soddisfazione vacua di aver finalmente assestato uno schiaffo alla casta, col seguito di propaganda malata sul web. Tra poco meno di un mese sapremo, il guaio è l’aver affidato la scelta a una slot machine truccata, che ha un solo risultato, quello che proprio non serve al Paese.

Se il referendum spegne mezza Italia ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo