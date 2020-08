Migranti, governo impugnerà l’ordinanza di Musumeci. Il governatore diffida i prefetti: “Applicatela”Il governatore aveva disposto lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza dei migranti dell’isola: “Sia data rapida esecuzione al provvedimento”

l governo impugnerà in tempi rapidi l’ordinanza con la quale il presidente della Sicilia, Nello Musumeci, aveva disposto lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza dei migranti dell’isola. E’ quanto si apprende da fonti dell’esecutivo. La decisione e” stata presa dopo un attento esame di tutti gli atti e le norme dell’ordinamento.

Ma il governatore siciliano non si arrende e ha inviatoin serata una nota di diffida alle autorità competenti (le Prefetture) per l’esecuzione della propria ordinanza emanata lo scorso 22 agosto su hotspot e centri di accoglienza per migranti. Nel documento, il governatore richiede, tra le altre misure, di illustrare il crono-programma del progressivo svuotamento degli hotspot per le gravi ragioni di promiscuità e assembramento in cui sono costretti gli ospiti.

Smaccata e ridicola propaganda a basso prezzo, comune a tutti i presidenti di Giunte regiornali di Destra.

Il presidente Musumeci si erge paladino del diritto alla salute pubblica per giustificare un’ordinanza che in realtà nega non solo la funzione unificatrice dello Stato, ma anche la storia e le tradizioni della sua stessa terra, intesa come luogo comune di pace e di scambi con gli altri popoli del Mediterraneo. Beccare i migranti in fuga dal tormento libico, pur compiacere l’ideologia sovranista è il progetto verso cui si è proiettato, anche a costo di delegittimare i poteri costituiti. Mentre tutto il territorio regionale e la gestione dei servizi essenziali sono in mano alle bande criminali, che esercitano il loro potere diffuso e controllato, grazie alla complicità di assessori e funzionari infami e spregevoli.

Nello specifico Musumeci dovrebbe invece spiegare per quale motivo nella sua regione, circa cinque milioni di abitanti, ieri sono dichiarati 2634 tamponi, contro gli oltre 11.000 dichiarati per l’Emilia Romagna, circa 4,5 milioni di abitanti,materia di pertinenza regionale.

Posto che la stragrande maggioranza dei migranti, a piccoli o grandi gruppi, arriva autonomamente, ora come al tempo di Salvini, Musumeci dovrebbe, con spirito di lealtà e collaborazione con le altre Istituzioni, provvedere ad aumentare i controlli per i Siciliani e per chiunque in qualunque modo e per qualunque motivo arrivi sul suolo siciliano.

Musumeci, così come tante giunte regiornali del sud e di Destra. , farebbe meglio a guardare quelle autobotti che trasportano l’acqua gestite dalla mafia, la quale lucra allegramente ricattando delle intere regioni. Non mi sembra di averlo sentito fare la voce grossa su questo argomento e a invitare le autorità competenti ad indagare di più. Ma si sa, quando si tratta di poveri diavoli si possono ributtare a mare senza problemi, quando si tratta di gente pericolosa si fa finta che questa nemmeno esista. L’immigrazione illegale è un problema difficilissimo da risolvere ma buono per la propaganda, avendo certi personaggi politici fatto una figura tremenda con il togliamoci la mascherina e torniamo ad abbracciarci, ora provano a rigiocare la carta immigrati perché in fondo tira sempre. Complimenti anche ai supporter lettori ai quali non frega nulla degli immigrati ma fanno finta di interessarsene per raccattare voti.

E’ mai possibile che questi cialtroni di destra ,continuano a fare propaganda elettorale senza concludere nulla, ieri anche Toti è uscito con le sue cretinate sule mascherine in aula ,mi spiace ammetterlo questo deve ringraziare i morti del Morandi se vince le regionali, mi auguro che proseguano con la denuncia contro Salvini e Musumeci ,non se ne può più sentire questi linguaggi da neurodeliri, certi italiani hanno piacere a sentirli criminalizzare i loro avversari

