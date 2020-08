Briatore e le ‘mogli cesse’ dei poveri: “Bufala che gira da anni”

“Prima di pubblicare qualcosa bisognerebbe perlomeno controllare le fonti”. Flavio Briatore alle prese con una bufala. All’imprenditore, protagonista nelle ultime settimane di ripetute esternazioni relative alla gestione dell’emergenza coronavirus, online sono state attribuite parole mai pronunciate: “I poveri? Li riconosci per le mogli cesse”, la frase -assolutamente falsa- che ha alimentato critiche e insulti nei confronti di Briatore. “Questa notizia è una bufala che gira da anni e da qualche giorno la vedo ripopolare le bacheche Facebook degli invidiosi e dei rancorosi che ancora una volta hanno perso un’occasione per non fare brutta figura”, scrive il manager sul proprio profilo Instagram.

CARO BRIATORE

Forse non siamo donne da copertina PlayBoy, ma stai pur certo che quando scegliamo di stare accanto ad un uomo non lo facciamo per i suoi soldi ma per la sua fierezza d’animo, il suo senso di sacrificio ma soprattutto il suo inestimabile cuore. Noi donne SARDE E CESSE, non siamo in vendita, noi abbiamo la tempra dei nostri UOMINI SARDI, nonni, padri, fratelli, amici, con le mani sporche di terra, noi che abbiamo radici al posto delle vene, mare al posto del sangue, noi SARDE profumiamo di cisto e la nostra pelle sa di salsedine..e dignità… di onestà che non potrai mai comprare con i tuoi soldi.. Tu una donna sarda e cessa non potrai mai permettertela, caro Briatore.. Piera una sarda cessa… Amiche sarde copiate e incollate

Briatore e le ‘mogli cesse’ dei poveri: “Bufala che gira da anni” la verità offende? la risposta di un amica cessa da leggere e condividere. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo