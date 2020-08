CHI TOCCA I FILI MUORE

Se vi fate un giro nelle pagine fb di Zingaretti e di Bonaccini potete leggere come la pensano gli iscritti e gli elettori del PD sulle dichiarazioni dei due per il Sì al referendum. La stragrande maggioranza dichiara che voterà NO. Su 1446 commenti a Zingaretti e 1917 a Bonaccini, da una rapida scorsa quelli d’accordo con loro sono un numero irrisorio.

Certo la rete non è tutto e si presta a giochi di ogni genere. Ma leggendo i commenti, dal fatto che siano assai argomentati e centrati nel merito, si capisce che si tratta di persone vere, appassionate e deluse. Oltre che per il Sì lo sono per la scelta strategica di alleanza col M5S, vissuta come subalterna, con un giudizio negativo per le non scelte conseguenti su tutti i principali dossier, che stridono con quella così pronta e netta sul Sì.

