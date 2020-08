Desiderio, tempo e paura sono tre parole che valgono anche in politica. E Matteo Renzi dal palco di #MeritareLEuropa ci spiega perché

Teresa Bellanova ed Elena Bonetti con i ragazzi e gli amici di Italiaviva.

Sono loro il nostro futuro, a noi il compito di aiutarli e guidarli nel loro percorso di formazione e crescita. Dare spazio alle speranze e farle crescere, studiare, formarsi, impegnarsi insieme, questa è la scuola #MeritareLEuropa.

Oggi a #MeritareLEuropa ci è venuto a trovare Stefano Bonaccini Presidente della regione Emilia-Romagna, per una bella chiacchierata di politica insieme a Matteo Renzi e ai ragazzi della scuola.A Stefano Bonaccini avevo promesso , prima del voto regionale, che se avessimo vinto avremmo organizzato la scuola di formazione politica di Italia Viva qui in Emilia. E lui che sarebbe venuto da noi. Abbiamo mantenuto tutti e due la parola.Matteo Renzi

Finalmente, si sono accorti tutti che riaprire le scuole è la priorità. Quando lo dicevo io, fin dal marzo scorso, mi prendevano in giro. Mi dicevano: sei il solito esagerato, c’è tempo, è presto. Bene. Non accetteremo che adesso qualcuno provi a dire che è tardi. Sono mesi che diciamo che sulla riapertura della scuola ci giochiamo tutto: sulla pelle dei nostri figli non si scherza. Mi auguro che il 14 settembre vada tutto bene, davvero. Intanto, un caro augurio di buon lavoro ai professori che iniziano a fare i test sierologici e si accingono a riprendere la trafila delle riunioni preparatorie.Matteo Renzi #MeritareLEuropa

È quasi terminato il primo giorno di #MeritareLEuropa a Castrocaro, la nostra scuola di formazione per ragazze e ragazzi under 30, e Marco Di Maio dopo aver fatto gli onore di casa fa il punto della situazione e ci dà qualche anticipazione sulle prossime giornate.Si conclude questa prima giornata di Meritare l’Europa con l’intervento dei sindaci Isabella Conti, Ciro Buonajuto, Nicola Cesari e Gerardo Stefanelli, intervistati dal nostro Marco Di Maio e con un saluto finale di Matteo Renzi. A domani!

