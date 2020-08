Benevento, il sindaco Mastella: “Ho chiesto io di multare Salvini. Può creare focolai. Si è fatto mandare a quel paese perfino dai tifosi” Il primo cittadino, dopo la decisione di sanzionare il leader della Lega per i selfie tra la folla senza mascherina: “La manifestazione non era neppure autorizzata. È la prova che lui non è uno statista. Non potrà mai fare il presidente del Consiglio. E qui in Campania non passerà”

Mi tocca fare i complimenti a Mastella

Perché meravigliarsi se un furbacchione, senza scrupoli e senza morale, da il cattivo esempio nel non indossare la mascherina? Sappiamo benissimo che punta ad accaparrarsi i voti dei negazionisti. Per quanto riguarda le magliette, è giusto che gli vengano regalate, dato che è povero perché sta mettendo da parte i risparmi per rimborsare le rate dei tanti milioni che la lega deve restituire.

La cosa che preoccupa è constatare il piacere con cui Salvini viola le leggi e si fa un baffo del comune rispetto per le norme sia per le norme morali – per cui ha sdoganato il peggior razzismo oggi circolante – sia istituzionali. La storia delle mascherine è certamente una bazzecola rispetto al sequestro dei migranti su una nave, o a 49 milioni o alle visite a Cremlino in cerca di finanziamenti. Però tutte le cose messe assieme disegnano una personalità preoccupante e socialmente pericolosa. Salvini comuque paga le multe e gli avvocati con i denari che gli Italiani gli pagano ogni mese. Per fare cosa ??

Qualche settimana fa c’è stata una manifestazione in cui si inneggiava alla libertà personale di non portare la mascherina, in soldoni il ragionamento era: dedico io se mi voglio ammalare. Un misto di ignoranza e tristezza da far paura. Qualcuno non ha ancora capito che la mascherina chirurgica serve in uscita e non in ingresso, dunque la metto per proteggere gli altri e non me stesso. Salvini evidentemente viaggia con lo stesso concetto in testa, non tenendo in conto le regole di convivenza civile, tra selfie e sorrisi con gente che fino a pochi mesi fa disprezzava con tutto se stesso, ma Roma val bene un’inversione a u .

Il comportamento del Salvini Matteo e dei suoi epigoni, sebbene non tutti siano nati culturalmnte “dopo” di lui, delle varie Coste sarde è l’esatto contrario di quanto secondo Logica, Razionalità e decenza personale ci si spossa aspettare; inutile indicarle una ad una perchè le cronache ne sono piene, non può nemmeno con merito detenere il titolo di Nemico Pubblico secondo la dizione statunitense perchè di scarsissima importanza ma DISTURBA ENORMEMENTE la vita politca con la sua stessa presenza e tracotanza.Addirittura arriva a rendere accettabile un personaggio come MASTELLA,che è quanto dire..

Qualche risultato Salvini lo sta ottenendo dagli ultimi rilievi degli ascolti TV quando parla lui la gente cambia canale. Dice sempre le stesse cose facendo i soliti elenchi, è ripetitivo potrebbe mandare una registrazione sarebbe uguale. E poi che l’intervistate a fare anche se gli chiedete cosa ha mangiato a pranzo risponde parlando di emigranti. Che noia. Comunque bravo Mastella e sono vicina ai tifosi del Benevento che si sono indignati per quella maglietta.

Gentili leghisti piccola osservazione: Salvini si può con i nostri soldi permettere di tirar fuori 4 o 500 euro di multa ogni volta che esce in pubblico. VOI NO adesso unite le due cose e ditemi se non sentite puzza di fregatura ultima modifica: da

