IL FUORICLASSE ARGENTINO E LA SCHIAPPA PADANA.

Con 50milioni di euro annui il Manchester City pensa di ingaggiare il fuoriclasse argentino Lionel Messi. Ma attenzione, 50milioni tutto compreso di stipendio, tredicesima, ferie, TFR e indennità varie.Di questo si parla in tutto il mondo, una cifra astronomica che crea scandalo, una enormità di euro che viene data ad una persona che tira quattro calci ad un pallone.

Ma chi cazzo sono questi Inglesi, pensano di essere chissà chi, ma a noi Italiani ci fanno un baffo, al nostro confronto restano dei miserabili.

Sanno lor signori Albionesi quanto, noi Italiani, abbiamo pagato un cosiddetto “politico”, padano? 49milioni di euro! Si vabbè, ma 49 non sono 50….

Aspettate un poco, al nostro “fuoriclasse” padano, oltre ai 49Milioni, noi diamo 15mila euro mensili, paghiamo ferie e tredicesima, oltre che TFR e indennità varie e non lo vincoliamo alla esclusiva, no!

Lui può, liberamente, trattare con i Rubli russi e con i diamanti della Tanzania.

Lui può continuare ad avere mani libere, a suo piacimento.

E tutto questo, non per tirare quattro calci ad un pallone, ma per farci prendere noi, Italiani, a calci in culo, una goduria.

VUOI METTERE? ALTRO CHE MESSI.

Ma la cosa scandalosa è che di noi non parla nessuno.

Questa è la boria degli Albionesi, volerci snobbare è sempre stato un loro pallino.

