Il segretario della C.G.I.L. Landini ha detto che …

• Passata l’emergenza bisognerà mettere mano al Titolo V della seconda parte della Costituzione

• Mettere mano al bicameralismo perfetto

• Abolire il CNEN e

• Abolire le provincie

• Evidentemente quando si è impegnato a fondo per far perdere il Referendum a Matteo Renzi il 4 dicembre del ’16 … non aveva capito bene …Insomma: Ridicolo, Disonesto, ed anche Farabutto.

LANDINI IL NUMERI UNA DEI VOLTAGABANA.

