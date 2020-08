Ieri si è concluso il primo giorno della nostra scuola di formazione per under 30 “Meritare l’Europa”. Abbiamo iniziato con i saluti di Matteo Renzi, Marco Di Maio e Marianna Tonellato, sindaca di Castrocaro. A seguire il direttore di Repubblica Maurizio Molinari ha tenuto una lezione a partire dal suo ultimo libro “Assedio all’Occidente”. Sono stati nostri ospite il Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, Ersilia Vaudo Scarpetta, chief diversity officer dell’Esa, l’Agenzia spaziale europea. E i sindaci Isabella Conti, Ciro Buonajuto, Nicola Cesari e Gerardo Stefanelli.

Una giornata ricca di riflessioni, idee e contributi che non sono arrivati solo dagli ospiti, che ringraziamo, ma anche e soprattutto dai giovani presenti.

DI COSA SI E PARLATO E DIACUSSO? PICCOLO ESEMPIO MA MOLTO IMPORTANTE!

Nei prossimi giorni, in Parlamento, si vota il decreto semplificazioni. Ho presentato un emendamento per sburocratizzare – tra i tanti progetti – anche gli stadi di calcio. A chi dice che in tempi di crisi gli stadi non sono una priorità rispondo dicendo che ballano miliardi di euro e migliaia di posti di lavoro, spesso bloccati dal niet delle sovrintendenze. La settimana prossima, potremmo avere una svolta straordinaria e un’accelerazione decisa, se il Senato approverà la mia proposta. Vedremo se prevarranno gli interessi di partito o la possibilità di dare una mano concreta alle città e ai lavoratori.Matteo Renzi

Auspico che per la prossima settimana questa tua proposta venga accolta perché è necessario sburocratizzare. Comunque bravo: Per fare politica è regolare che venga ISTITUITA LA SCUOLAcome veniva fatto anni fa.Fa bene Renzi a farlo perché chi ci governa deve essere in grado di risolvere i problemi e di farlo veramente perché ci credono e no che la politica oggi venga fatta per INTERESSE

