“Leggo che alcuni esponenti del Pd per spiegare le ragioni del loro Sì al referendum utilizzano argomenti che non trovo particolarmente convincenti. Ieri Zingaretti ha giustamente evidenziato nella sua intervista i rischi di un sì senza correttivi costituzionali e senza una nuova legge elettorale. È esattamente la posizione che assumemmo un anno fa e che portò a un solenne impegno della maggioranza”. Lo scrive Matteo Orfini su Facebook. “Per un anno però non si sono fatti passi avanti e quel solenne impegno è stato disatteso. Per questo è impensabile che oggi si ritenga sufficiente replicare lo schema di allora: due interviste, qualche impegno preso a parole e intanto si vota sì. Perché appunto è un film che abbiamo già visto e che ha prodotto il nulla”.

Referendum, Orfini: "Taglio secco parlamentari mai proposto da Pd"

