Renzi: “Emilia Romagna simbolo della lotta al sovranismo”

“Questa terra è il simbolo della lotta al sovranismo: pensate al formaggio più buono del mondo che è il parmigiano. Poi il valore della sanità, le sue eccellenze imprenditoriali, la sua cultura dell’accoglienza”. A dirlo, riferendosi all’Emilia Romagna, è Matteo Renzi affiancato da Stefano Bonaccini in occasione della summer school di Italia Viva.

“L’accordo di governo Pd M5S ha portato all’accordo sul Recovery Fund . Conte ha accettato la cultura riformista europea : è la stessa forza politica che andava a braccetto con i gilet gialli, oggi lo fanno con Macron e la Merkel. Questo è l’effetto del governo Conte 2 : ci ho sofferto a farlo ma siamo riusciti a spostare l’asse dal sovranismo al riformismo, spostando Salvini da palazzo Chigi al Papeete. Non voglio mettere in difficoltà il mio fratello e compagno di strada Stefano Bonaccini ma mi dispiace che il suo Pd sia lo stesso che ha candidato un giornalista del Fatto, nemico del riformismo, in Liguria”

