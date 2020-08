Alitalia, Salvini e il miliardo e mezzo sparito.Il Capitano all’attacco del governo. Intanto il Fatto scrive che il piano industriale lo scrive Roberto Scaramella.

Il Sole 24 Ore pubblica oggi una lettera di Matteo Salvini su Alitalia in cui il segretario della Lega sostiene che sia sparito un miliardo e mezzo. “Il governo Conte-Pd5Stelle-Renzi ha versato ad Alitalia circa 1 miliardo e mezzo ma non si sa che fine abbiano fatto i soldi, quanti siano stati già spesi e come”, evidenzia Salvini, secondo cui “per nascondere questa situazione imbarazzante, il governo sta puntando tutto sulla costituzione della ‘New Company’”. Sulla NewCo “emergono forti dubbi, perché la Commissione europea darà via libera solo a condizioni stringenti dal punto di vista finanziario e strutturale. Eppure, ad oggi, è stato nuovamente rinviato il vertice interministeriale sul tema, mentre la compagnia continua a bruciare soldi lasciando dipendenti e cittadini senza risposte. A questo punto – sottolinea Salvini – è doveroso che i ministri competenti vengano urgentemente a riferire in Parlamento”. “Prima di parlare di NewCo, occorre ristrutturare l’azienda in amministrazione straordinaria, come richiesto dalla Lega anche durante il precedente governo, per allinearla ai requisiti dei regolamenti europei”, prosegue l’ex ministro. “Nel concreto: nuovi contratti con i fornitori, drastico taglio agli sprechi a partire dai subappalti, nuova e più efficiente programmazione delle rotte e dei servizi di manutenzione”.

Intanto il Fatto Quotidiano aggiunge che a scrivere il piano industriale è Roberto Scaramella, che era in corsa per fare l’ad di Alitalia ai tempi di Etihad e che ha scritto per Ferrovie dello Stato il piano del 2019.

Alitalia, Salvini e il miliardo e mezzo sparito.E qui anche se lo denuncia la bestia serve andare a fondo. Perché questa ALITALIA E UN POZZO SENZA FONDO.SERVE DIRE BASTA. ultima modifica: da

