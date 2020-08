Altri motivi per votare NO a questo scempio, una “riforma” fatta solo per salvarsi le cadreghe.

Legge elettorale, si tratta sullo sbarramento. Pd contro Conte, “non ha mosso un dito” Pontieri al lavoro, ricomincia il gran ballo della riforma. Pd e M5s disposti ad abbassare la soglia oggi al 5%, no di Italia viva, diplomazie al lavoro. Molto difficile il via libera prima del referendum.

Personalmente ritengo che il modo migliore sarebbe un bel maggioritario uninominale (ITALICUM) a doppio turno con divieto di candidarsi in più collegi. In questo modo ognuno potrebbe andare da solo al primo turno e poi accordarsi al ballottaggio.

Ma esiste solo!Il solito mercato delle vacche. se invece di cercare i voti di Renzi che ha il 5% sai soNon siete in grado di scrivere una legge elettorale, o lo avreste già fatto dieci anni fa.ndaggi cioè non reali e sicuramente taroccati al ribasso, cercassero i voti di Lega e FdI sarebbe molto meglio considerando anche che si tratta dell’ennesima legge elettorale per cui sarebbe meglio fare un qualcosa coinvolgendo TUTTO il parlamento o comunque tutti i più grossi partiti.Ma è ovvio: le regole del poker non le riscrivono ad ogni mano i giocatori, in base alle carte che hanno in mano.Devono provenire dall’esterno, una volta per tutte, proprio per non favorire le carte di nessuno.Ma se qualcuno proponesse seriamente di affidare la scelta del sistema elettorale a qualcuno al di fuori del parlamento, tutti parlerebbero di regole democratiche infrante e di vulnus alla democrazia.Per cui è più democratico tenersi il porcellum..Non siete in grado di scrivere una legge elettorale, o lo avreste già fatto dieci anni fa.SERVE L’ITALICUM L’UNICA PROPOSTA O LEGGE ELETTORALE CHE SERVE AL ITALIA PER USCIRNE DA QUESTO CAOS ISTITUZIONALE POLITICO.

Ma il proporzionale che è proprio il modo per avere intrallazzi inciuci,,,e porcherie varie,,,il popolo che vota non conta nulla..perché poi i partiti fanno tutti i giochetti per arrivare al potere alleandosi anche con chi due giorni prima detestavano…La legge proporzionale serve solo per bloccare Salvini alle prossime elezioni e cercare di togliere voti al Renzi che dei sondaggi e dato al 5% e cercano di estrometterlo dal parlamento,perché pur avendo un ipotetico 5% mette il bastone tra le ruote hai loro interessi…Se Salvini fosse la 17%…nessuno tirerebbe in ballo il proporzionale…E se ci fosse proporzionale ci vorrebbe uno sbarramento al 10% cosi..Renzi. Calenda,,Bonino..e lo stesso berlusconi ecc non entrano in parlamento e sono costretti a fondersi con i loro simili…semplificando il quadro politico..Abbiamo più partiti che virolgi.

Altri motivi per votare NO a questo scempio, una “riforma” fatta solo per salvarsi le cadreghe. ultima modifica: da

