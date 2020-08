LARGO AI GIOVANI

Sapessi, caro Michele Serra, quanta ragione hai.

Chi meglio di te può sapere di quanta fatica e sofferenza si prova nel portare dei pesi morti sul groppone.

Tu, caro Serra, che dei pesi morti della cosiddetta sinistra chic, sei un’autorevole rappresentante.

Quella cosiddetta “sinistra al cachemire” quella biliosa e “sputacchiosa”.

Chi meglio di te, caro Serra, che da “decenni” stai a dondolarti sulla tua “amaca”, può avere una visione migliore.

Ma, caro dondolone a vita, prova a staccare le chiappe dalla tua amaca, scendi a terra, prova a fare due passi, e anche due chiacchiere, con chi, a sinistra, la carretta l’ha sempre tirata, prova a scendere dal nostro groppone.

Infatti è proprio questo che ti rende unico.

Sei sempre stato spaparacchiato, a cavallo, sulle nostre spalle, ti abbiamo sempre supportato e sopportato, ti sei sempre schierato a guardia del “portone” del Nazareno e guai, quando qualcuno ha provato ad entrare senza essere annunciato.

Tuoni e fulmini contro quel condomino che, nei pressi del “portone condominiale”, ha provato a contestare, politicamente, qualcuno della “ditta” incaricata della gestione.

Tu, continuando a dondolare le tue preziose chiappe sull’amaca, lo polverizzavi, lo esponevi al pubblico ludibrio e, nel migliore dei casi, lo definivi, dalla tua preziosa amaca, un “mona”.

Così hai fatto con me, quando mi sono permesso, da condomino, in regola da sempre con le quote condominiali del PD, una contestazione “politica”, davanti al condominio del Nazareno, al “mite e gentile” Gianni Cuperlo.

Continui a pontificare, dalla tua spocchiosa Amaca, sui giovani e sulla mancanza di ricambio, quando sei tu per primo, appollaiato, sulle nostre spalle, a sparare ad alzo zero, contro chi prova a “rottamare” una vecchia e vetusta classe dirigenziale, che, come te, non mollano le chiappe dalle poltrone.

Del cosiddetto “rottamatore” meglio non parlarne, non vorrei che la cosa ti provocasse un travaso di bile, sai a una certa età può causare fastidi, e si renderebbe necessario scendere dall’Amaca per poi ritrovarsi sul Trespolo.

