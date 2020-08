Bicameralismo, titolo V, Cnel: passato questo referendum forse inutile e o conveniente per certi, ma dannoso e pericoloso per altri,si ci sarà da scrivere la vera riforma. Anche con l’opposizione, se ci sta. Ok Matteo Renzi

Ed e proprio perché rivendico la mia LIBERTÀ, che scelgo di votare NO!

Proprio perché non mi lascio condizionare da scelte demagogiche e populiste, voterò, convintamente, NO!

E proprio per le opposte ragioni di chi si lascia abbindolare da un diffamatore o da un minchia di Scanzi, che già da solo è un buon motivo, voterò NO!

Così come contro chi non riesce a capire che questo referendum è uno spot al servizio della destra più becera, VOTERÒ NO!

Libertà di voto sempre, ma consapevoli di essere liberi veramente, di saper scegliere con la propria testa senza lasciarsi condizionare da bottegai che propongono scelte demagogiche.

Saremo in pochi?

Chissà, quello che posso notare che in tanti, anche tra gli scappati di casa, cominciano ad avere qualche dubbio.

Chissà…Ma anche se così fosse, tra quei pochi ci sarò e ne sarò orgoglioso di essermi differenziato dai tanti adepti della Casaleggio, notoriamente “senza palle” che avranno votato di pancia.

E si sa, la pancia contiene anche merda. Fate come volete, ma fatelo in Libertà.

#liberamenteNo #liberamenteiovotono

LIBERAMENTE NO! (a futura memoria) ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo