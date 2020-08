LO SCEMO DEL VILLAGGIO IN SOCCORSO A ZINGARETTI CONTRO RENZI PER IL SI’

Cosa aspettarsi da una presenza di Toninelli se non il solito refrain “Ha stato Renzi”. A IN ONDA DI LA7 ?

La riforma elettorale sarebbe pronta per TontI se non fosse per le resistenze del solito noto di Rignano.. E così si potrebbe dar via al taglio lineare dei parlamentari.

Peccato che lui dimentichi che quel provvedimento andava accompagnato dalla riforma degli articoli 57 e 58 della Costituzione per superare la elezione del Senato su base regionale e riportarlo su base circoscrizionale e per la unificazione dell’età per la elezione di entrambe le Camere.

Come pure la modifica dei regolamenti delle Camere.

Erano le condizioni che l’accordo sottoscritto in sede di governo prevedeva,

Come testimoniano Cuperlo , Zanda, Orfini, Gori , Nannicini nel Pd schierati per il No come pure Calenda, + Europa, le Acli, l’Anpi e perifno la Cgil.

Ci aveva provato, persino, Fornaro di LeU a realizzarli con un ddl, mai ammesso a discussione.

Perchè si sa che a Leu questa riforma e la legge elettorale con sbarramento al 5% non piace per niente.

Ma meglio falsificare la storia col solito refrain “Ha stato Renzi” che invece sul referendum ha lasciato libertà di scelta.

Lui rappresentante del popolo che ha avuto 12 voti alle comunali di Crema e 147 alle elezioni lombarde. Beneficato da Di Maio e dalla piattaforma Rousseau.

Un poveraccio diventato ministro e che voleva fare giardini e parchi giochi nel nuovo ponte di Genova.

Povera Italia.E povero Zingaretti che dice più o meno le stesse cose.

Siamo messi male ma sono convinto che la pioggia di No al referendum li porterà a più sane ragioni.

