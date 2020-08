“Quanto ci vuole per approvarla? Sei mesi”. Parola di D’Alema.

Come mai i campioni del No al referendum, a quasi due settimane dal trionfo del 4 dicembre, non sono già tutti magicamente d’accordo sulla “road map” disegnata da Massimo D’Alema quest’estate alla festa dell’Unità di Catania?

Oggi Il Foglio ricorda agli smemorati le parole pronunciate da D’Alema durante un dibattito con Paolo Gentiloni: “Se vince il No al referendum, in questa legislatura, c’è il tempo per fare una riforma limitata, chiara. Si può fare una riforma di tre articoli. Articolo 1: si riduce il numero dei deputati e dei senatori, con 400 deputati e 200 senatori. Articolo 2: fine della navetta e sì al sistema americano, se una legge è emendata c’è un comitato di conciliazione che predispone un testo conclusivo su cui c’è un voto finale. Articolo 3: il rapporto di fiducia del governo è solo con la Camera dei deputati. Quanto ci vuole per approvarla? Sei mesi”. E quel bellimbusto che tiene la mucca in corridoio e smacchia giaguari! si il Bersani oggi annuncia il suo Si al referendum grillino sul taglio dei parlamentari.Voterà Sì solo per evitare che il governo subisca contraccolpi.

L’intervista di Bersani rivela in modo

esemplare le ragioni del No alla riforma costituzionale del 2016.

Una riforma discussa dal Parlamento e votata quattro volte dalle Camere.

Altro che le puttanate della deriva autoritaria.

Come oggi voterà per aiutare un governo amico, così ieri ha votato per defenestrare l’odiato Renzi.

I veri amici di Salvini sono i tanti Bersani D’Alema della sinistra italiana.

Baffetto si vantava in solo 15 giorni (marceremo su Roma) faremo la Legge Elettorale!!!!!! Ve lo ricordate D’Alema quando in occasione del referendum del 2016 diceva di votare no che poi in sei mesi si poteva fare una riforma costituzionale? L’avete vista la riforma? No perché D’Alema raggiunto l’obiettivo di non riformare niente ha ripreso a girare in barca a vela. Oggi Zingaretti è come D’Alema. Votate si è in poco tempo facciamo la riforma elettorale. Zingalema vedi di andare a quel paese. Io il referendum voluto da Grillo no lo voto! Io voto no!

“Quanto ci vuole per approvarla? Sei mesi”. Parola di D’Alema. ultima modifica: da

