Hey! Diciamo proprio a te.

Lo sapevi che il 20 e 21 settembre si vota in tutta Italia per confermare o rigettare la proposta di riforma costituzionale riguardante la riduzione del numero dei parlamentari?

La democrazia ha bisogno di te e del tuo voto perché è in pericolo la rappresentanza popolare disegnata dai nostri padri e dalle nostre madri costituenti.

Tagliare il parlamento significa togliere voce ai cittadini e ai territori.

Non svendere i tuoi diritti per un caffè.

Al referendum del 20 e 21 settembre vota e fai votare NO! PERCHÉ Negare l’evidenza di dove vorrebbero portarci è una reazione primitiva e immatura: non aiuta a governare la realtà, e non la cambia. Piuttosto, provando a cancellarla, la maschera o la nasconde, rischiando di renderla nel tempo ancora più ingestibile. Eppure, per molti, è una tentazione irresistibile.

Hey! Diciamo proprio a te. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo