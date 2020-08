REFERENDUM

Il Costituente decise di non precisare il numero dei parlamentari ma di prevedere una percentuale tra popolazione e rappresentanti adottando l’unico criterio che assicurasse una corrispondenza tra elettori ed eletti. Criterio per lo piu’ adottato in quasi tutti i paesi occidentali. Solo nel 1963 si preciso’ in 630 i deputati e 315 i senatori , con una percentuale di circa 1,0 , cioè un deputato ogni 100.000 abitanti e un senatore per 200.000 abitanti.

In questa ottica l’Italia era al 23* posto in Europa. Non e’ altrettanto corretto fare sic et simlipliciter paragoni con paesi che hanno strutture costituzionali diverse come Stati Federali o confederazioni di Stati e relative competenze. Un esempio per tutti negli Stati Uniti in cui sommando i parlamentari federali con quelli statali si hanno numeri esorbitanti con competenze quasi identiche al parlamento federale.

Con la riforma attuale la percentuale italiana scenderebbe allo 0,7 , 27* paese per numero di parlamentari in Europa.

Platealmente sconfessata la balla che i parlamentari in Italia sono troppi.

La riforma in questione poi opera un taglio lineare senza minimamente tenere in conto che l’assetto costituzionale e’ un’architettura complessa , non una serie di norme indipendenti , e che ogni cambiamento comporta un diverso assetto complessivo.

Faccio riferimento alla legge elettorale ( che comunque dovrebbe essere approvata con legge ordinaria ) , ai regolamenti parlamentari, a una diversificazione di competenze che siano in funzione di un mutamento dell’attuale bicameralismo perfetto, che assicurino una equa distribuzione di rappresentanza dei territori e con soglie che tutelino le forze minori.

Da ex senatore faccio un esempio : come faranno i parlamentari con pochi eletti a essere presenti nelle attuali 14 commissioni?

Il tutto per un risparmio del 000,7 del bilancio statale.

Pasticcio peggiore non si poteva concepire !

La verita’ e’ una sola : l’ondata di populismo che ci ha invaso , non solo in Italia, sta lentamente minando le basi del sistema democratico e la comunicazione falsa e’ solo campagna elettorale per i 5 stelle.

