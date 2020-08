QUANTO HA RAGIONE BONOMI.

Bloccare le ristrutturazioni significa bloccare il rinnovamento e gli investimenti.

Vivere dentro un “Lock down” permanente, mentre il mondo si trasforma, cambia il modo di produrre.

Lo Stato protrae una situazione di stasi e iberna l’economia in una condizione che non esiste e non regge la competizione e la trasformazione tecnologica. Si sopravvive di cassa integrazione mentre si perde di vista la produttività, la concorrenza asiatica, sempre più aggressiva e “pigliatutto”.

Tutto questo “sciocco paternalismo”, oggi comporta che la metà della forza lavoro è assistita e non produce, che sommato ai pensionati, e minori, porta l’Italia al vertice europeo della popolazione inattiva.

Bonus a pioggia, regalie, quota 100, reddito di parassitanza, lavoro nero o clandestino, non potranno mai soddisfare le aspettative dei cittadini per ottenere prodotti e servizi essenziali che richiedono grandi competenze ed innovazione.

Restiamo un popolo passivo, giubilato, a carico delle imprese, dei risparmiatori accecati di patriottismo e dell’Europa, con la speranza che le mani caritatevoli non finiscano mai.

