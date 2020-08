Siamo al primo referendum della storia in cui l’argomento di chi sostiene il Si e’ solo l’opportunismo: “il taglio e’ pericoloso, si dice, ma non bisogna lasciare il Si ai populisti”. Cioè si vota Si per codismo, opportunismo, cedimento e paura di perdere. E’ la posizione più degradante, qualunquista e squalificante mai assunta su un quesito referendario. Mai cosi’ in basso. Cosi’ nel 45 questi politici senza palle avrebbero votato la Monarchia per non lasciarla ai monarchici. Che pena! La paura dichiarata della popolarità degli argomenti populisti, demagogici e anti politica e’ l’unico argomento del Si. Non si accorgono che cedere a questa paura e’ già una lesione della democrazia. Una ragione di più per organizzarsi e dare forza al nostro No.

