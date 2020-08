È un grande, non le manda a dire, per questo lo odiano, e io invece gli farei un monumento!

Quando venne scelto il nome a questo nuovo soggetto politico (Italia Viva) molti ironizzarono. Ora io credo che volesse, e voglia, dire che la parte vitale del paese vuole sopravvivere alla sciatteria, incompetenza dei grulli. Vogliamo tornare a lavorare e creare nuovi posti di lavoro. Poi mi fermo, sarebbe un discorso troppo lungo e articolato da fare che pochi leggerebbero.

Renzi ha perfettamente ragione, se Conte ha deciso di seguire i suggerimenti fatti a marzo da Renzi, non può farlo in modo così parziale, come sta facendo, tra l’altro scorrettamente e a suo piacimento ! Così facendo sono legittimi i nostri dubbi, sul fatto che Conte stia seguendo un suo disegno subdolo che tiene nascosto per suoi interessi di partito, se non personali, che ovviamente si bada bene dal farcelo sapere! Tutto fa pensare ad una sua mossa pre-elettorale! Ma che gli costerà cara comunque perché le conseguenze di tutti questi ritardi ricadranno su di lui e oltretutto sarebbe una mossa sciagurata perché metterebbe sicuramente a repentaglio la salute pubblica e l’economia del Paese già in difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la Sanità a cui i soldi del MES sarebbero destinati per coprire le ingenti spese sostenute dalla stessa per la pandemia che ha fatto aumentare il debito pubblico Italiano in modo esponenziale! Una mossa non certo degna di un Presidente del Consiglio che deve avere come interesse primario il benessere della Nazione, che sta governando e dei suoi cittadini! E se così fosse sarebbe bene che venissero presi dei provvedimenti come conseguenza!

I grillini hanno esaurito gli argomenti, presto verrà fuori quanto sono vuoti quelli di Salvini e Meloni. Occorre resistere, il tempo del populismo appare vecchio, scaduto, fuori dal tempo.

Ora se RENZI e ITALIA VIVA vuole fare il botto trovi altri gruppi con le stesse idee e volontà per portare l’ITALIA lontana dal baratro ,e si coalizzi per fare un visibile partito. Non si può andare avanti da soli. Il popolo vuole tantissime riforme a cominciare:

1) Riduzioni dei parlamentari

2)Riduzione dei loro emolumenti e privilegi.

3) Riforma giudiziaria

4} LOTTA AL EVASIONE FISCALE

5) ELIMINAZIONE O DIMINUZIONE SOSTANZIOSA DELLA BUROCRAZIA

E tanto tanto lavoro.Quindi facciamo una politica orientata in tal senso.

Tutto il resto e’…… ipocrisia e l’arma spuntata del ipocrisia e negare l’evidenza .Renzi e l’unico politico con elevate competenze sia amministrative che politiche non è ben visto perché altri non possono competere con lui

È un grande, non le manda a dire, per questo lo odiano, e io invece gli farei un monumento!

