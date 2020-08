“Il sindaco di Arezzo deve chiedere scusa alla famiglia Boschi. Io ero presidente del Consiglio e il sindaco in questa sala disse con chiarezza che noi dovevamo scusarci con la città di Arezzo che noi avevamo leso e disse di denunciare, non ricordo se Maria Elena Boschi o tutto il governo. Questo è l’emblema del populismo. Il sindaco non si scuserà mai. Perché per chiedere scusa bisogna anche avere una dimensione di dignità che non gli appartiene. Io, con il rispetto che si deve, sono vicino al signor Pierluigi Boschi come si fa in un paese normale quando uno viene archiviato per la quarta volta e si dimostra che sulla vicenda bancarotta non aveva responsabilità. Per chiedere scusa ci vuole un po’ di coraggio e, come diceva il Manzoni, se uno il coraggio non ce l’ha non se lo può dare”. Matteo Renzi.

Bravo RENZI! Poter dare una bella lezione di etica politica a chi sputa volgari sentenze dà una grande soddisfazione. Per chiedere scusa bisogna avere le palle caro Matteo e questi populisti hanno sempre dimostrato di non averle

A questi personaggi serve! Non solo il coraggio ma anche la faccia di dire che si è sbagliato, anche i sindaci sono pusillanimi.

Qui non è solo il sindaco di Arezzo che si deve scusare ma uno stuolo di persone che hanno gettato fango in questa faccenda,e non solo per motivi politici ma anche prettamente personali……il giornalista De Bortoli,tanto per dirne uno,che attaccando Maria Elena in quel modo non ci fece affatto una bella figura!

Purtroppo c’è tanta gente che avendo visibilità per incarichi che ricoprono, si servono della loro posizione istituzionale per fare “politica” spicciola. Gettando fango, come sanno fare loro, su galantuomini e persone per bene. A chiedere scusa non è un affare loro, perché per fare questo, richiede una esposizione personale. E loro non hanno né il coraggio, né la dignità di farlo. Cosa diversa quando sparano insieme ai loro partiti di appartenenza, pensano, come un branco, di essere protetti e coperti dalla massa. Purtroppo è questo il modo di fare politica dei vigliacchi e dei voltafaccia. Chi ha dignità è persona coerente e responsabile delle sue azioni e delle sue parole.

