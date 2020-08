Renzi sfida Salvini a confronto su televisione o radio privata: non abbiamo problemi.

Il coniglio ci ha provato una volta, non ci riprova. Non reggerebbe al confronto e lo sa ecco perché scappa.Ha risposto la Ceccardi piccata.. i confronti sono tra me e Giani… come se altri non ne potessero discutere..È un coniglio e quindi come tale è abituato a scappare

Matteo Renzi chiede un dibattito televisivo a Matteo Salvini in chiave elezioni regionali in Toscana. Ma risponde Susanna Ceccardi ricordando a Renzi il numero dei suoi elettori.