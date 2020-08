Scuola, Renzi: “Test obbligatori per i professori. Azzolina la giudicheremo poi”

A Castrocaro con le 250 ragazze e ragazzi per la scuola di formazione politica #MeritareLEuropa. La scuola è il punto di ripartenza del Paese: come i ragazzi sono venuti qui a Castrocaro facendo il test seriologico, così dobbiamo fare anche il 14 settembre. Perché la priorità è che la scuola riparta: un Paese con la scuola chiusa è un Paese morto.Matteo Renzi

La scuola ce la farà a riaprire il 14 settembre? “Ce la deve fare. C’è un aumento dei contagi, fisiologico, ma non dei morti: bisogna conviverci. Il virus non sarà sconfitto per mesi e chi continua a vivere di paura non si rende conto che si rischia di morire di fame”. Lo dice Matteo Renzi in un’intervista a La Stampa. Se invece fosse un disastro, la ministra dovrebbe dimettersi? “In questa fase la priorità è far andare le cose bene, non evocare scenari”, risponde. Quanto alla sfiducia di Salvini alla Azzolina, “penso che oggi sia fondamentale dare tutti una mano perché la scuola riparta. I conti di solito si fanno alla fine. Qui si faranno all’inizio. Dopo la riapertura”, sottolinea.

“E’ molto più utile lavorare sulla formazione di un insegnante che non spendere milioni di euro per banchi a rotelle, tuttavia non basta questo – aggiunge Renzi – c’è un problema di programmazione e progettazione. Per questo chiedevamo a marzo di fare lavori col modello Genova anche nelle piccole scuole, dando i poteri ai sindaci. Se si fossero utilizzati questi mesi, invece di chiacchierare, avremmo un pezzo del problema risolto. Siamo stati i primi a parlare di riapertura delle scuole e ci dicevano che era troppo presto. Ma bisognava partire allora, non rincorrere”.

