SINTESI FULMINANTE, PER I PIÙ DURI D’ORECCHIE

RIAPRIRE LE SCUOLE E’ LA PRIORITÀ

Finalmente, si sono accorti tutti che riaprire le scuole è la priorità. Quando lo dicevo io, fin dal marzo scorso, mi prendevano in giro. Mi dicevano: sei il solito esagerato, c’è tempo, è presto. Bene. Non accetteremo che adesso qualcuno provi a dire che è tardi. Sono mesi che diciamo che sulla riapertura della scuola ci giochiamo tutto: sulla pelle dei nostri figli non si scherza. Mi auguro che il 14 settembre vada tutto bene, davvero. Intanto, un caro augurio di buon lavoro ai professori che iniziano a fare i test sierologici e si accingono a riprendere la trafila delle riunioni preparatorie. “Ho chiesto a marzo di preparare la riapertura, mi hanno risposto che ero un pazzo e che era troppo presto. Adesso non accetteremo che si dica che è troppo tardi. Abbiamo buttato via mesi preziosi. Si sono riaperte le discoteche e non le università, abbiamo ripreso con il calcio e non con la scuola. Questo è intollerabile.

La pandemia non va sottovalutata, la malattia c’è e chi la nega è un buffone. Ma non lasciamoci stritolare dalla paura. Torno al Mes: credo che Conte debba battere un colpo. Dire no al fondo è un suicidio per un Paese indebitato. Che stiamo aspettando?

Dal Mes capiremo che vuol fare Conte da grande. Se chiede il Mes significa che vuole guidare l’Italia. Se non chiede il Mes significa che vuole guidare solo i grillini. A lui la scelta”. (Matteo Renzi)

