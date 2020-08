Bravissima Teresa Bellanova. Ottima risposta all’incompetente e vota gabbana di Emiliano

Ho avuto occasione di leggere l’intervista di Michele Emiliano sulla Gazzetta del Mezzogiorno.

A Emiliano voglio dirlo chiaramente: non si permetta di parlare di collateralismo con le lobby del carbone a proposito di Matteo Renzi. A chi come lui ha la memoria corta su una vicenda così seria voglio ricordare che è stato il Governo Renzi l’unico che fin dal primo momento ha inteso restituire un futuro alla città di Taranto, lavorando senza sosta per rendere possibile coniugare, anche grazie all’impiego di enormi risorse, la salute dei cittadini, la tutela ambientale, il lavoro. Obiettivi strategici che sarebbero stati perseguibili se in molti, e tra questi proprio Michele Emiliano, non avessero cavalcato vergognosamente la disperazione di una città per troppo tempo abbandonata a sé stessa, dove a lungo tanti hanno finto di non vedere, voltandosi dall’altra parte.

Ad oggi, dopo il lavoro di quei 32 tavoli su cui erano stati costruiti Piano ambientale e Piano Industriale, il risultato è che: la fabbrica è ferma, l’indotto è disperato, l’occupazione è congelata, la rigenerazione ambientale, escluso quanto da noi messo in campo, è bloccata.

Di tutto questo sfacelo la Puglia può ringraziare solo Michele Emiliano. Il quale oltretutto finge di non sapere che l’accordo di programma con addendum migliorativo era stato proposto dal Governo Gentiloni.

È anche per questo che siamo convinti che la Puglia meriti di più. E riteniamo sarebbe opportuno che chi per cinque anni ha governato questa straordinaria regione, desse conto ai cittadini dei tanti disastri accumulati piuttosto che di continuare populisticamente a distribuire colpe che sono esclusivamente sua responsabilità.

Teresa Bellanova

Questo ciarlatano che si circonda di quaqquaraqqua ha finito di prendere in giro i pugliesi e soprattutto i tarantini….bene fa la ministra a ricordare le sue premesse mai mantenute. La Puglia se vuole cambiare deve votare Scalfarotto. Non ci sono alternative. Altrimenti finirà nel baratro o dei populisti verdi o di quelli gialli. E sarà un disastro.

Bravissima Teresa Bellanova. Ottima risposta all’incompetente e vota gabbana di Emiliano ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo