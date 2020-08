Che fa il Pd?Ora la linea politica di Zingaretti è appesa al successo di Emiliano (per non parlare del referendum)

La domanda è implicita in tutti i pronunciamenti per il No e il Pd, che come San Pietro disse tre volte No in un altro quadro politico, quando cioè era fuori dai ministeri mai più pensando di potervi in questa legislatura tornare (chi poteva prevedere il Papeete?) ha qualche difficoltà a rispondere. Ma dunque una cosa è sbagliata se sei all’opposizione e giusta se governi?

È un rovello morale che sta interrogando molti elettori del Pd. Lo sa bene Zingaretti che sta sudando sette camicie per indorare una pillola che non va giù a molti mediante cervellotiche e insufficienti richieste di correttivi che sono solo in mente Dei.

Non è da escludere pertanto che la questione morale sottesa al pasticcio combinato da Zingaretti sul referendum possa persino alienare qualche voto già alle Regionali, con la conseguenza di un fastidioso incrocio fra la ferita morale sul referendum dovuta all’opportunismo filogovernativo e una eventuale brutta performance alle Regionali (da vedere anche i voti di lista: per ora i sondaggi segnalano un arretramento persino rispetto alle Europee dell’anno scorso). Un incrocio pericoloso per il segretario. Sperando che lo salvi Michele Emiliano…