Il M5S rappresenta la più grande truffa politica italiana di tutti i tempi un bluff politico devastante in tutti i sensi solo si spera che spariscano al più presto, è il Pd sta diventando più populista che i poltronari Pentestellati.

Io lo capisco che #Sansa sia disperato. I sondaggi sono disastrosi e ancora una volta la magnifica alleanza strutturale PD/5Stelle si avvia ad una sonora sconfitta, i coraggiosi dirigenti del Pd che hanno fiutato l’aria sono praticamente scomparsi dalla #Liguria e lo hanno lasciato solo. In compenso al suo fianco ci sono il fenomeno Toninelli e lo statista Rizzone (il parlamentare che ha intascato per due mensilità il bonus da 600 euro) grandi sponsor della sua candidatura. E insieme a loro tutti quelli che non vogliono la #Gronda e tutte le #infrastrutture che servono alla Liguria per risolvere i suoi problemi.

Isolato, abbandonato, avviato ad una cocente sconfitta. In queste condizioni è comprensibile che Sansa si rifuggi nell’unica cosa che gli resta, l’ossessione contro Renzi, anche in una campagna elettorale in cui Renzi non c’entra nulla.

Lo perdoniamo comunque viste le condizioni in cui si trova e gli mandiamo una carezza affettuosa. E ricordiamo che Matteo Renzi come tutti i riformisti in Liguria sostiene l’unica possibilità di cambiamento vero, incarnata dalla candidatura del professor #Massardo.

