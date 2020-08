#PierluigiCastagnetti: “I dem riflettano è una sforbiciata a casaccio. Ho comprensione per chi gestisce questa delicata fase politica e ne rispetto le scelte. Ma io al referendum #votoNo. È una riforma che non merita neppure di essere chiamata tale, perché si tratta di una sforbiciata al numero dei parlamentari non accompagnata da alcun disegno di riforma. È una revisione della Costituzione nello spirito populista e dell’anti parlamentarismo che da troppo tempo imperversano e non vedere questo aspetto vuol dire essere politicamente ciechi.”

#PierluigiCastagnetti: Non vedere questo aspetto vuol dire essere politicamente ciech ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo