Questa è la riforma che bisogna fare. Selezionare candidati di qualità anche con il Test psicoattitudinale ed altri esami che riguarda l’equilibrio psicofisico togliere tutte le agevolazioni, farli lavorare 6 giorni la settimana e chi manca un giorno si detrae dallo stipendio come avviene in tutti i lavoratori, così si risparmierebbe il doppio del taglio. La politica sul territorio se la fanno il sabato e la Domenica, loro già sono dei privilegiati non hanno nessun merito per essere stati eletti è merito delle circostanze che si sono create (per colpa dei politici che hanno dato sempre tutto per scontato sottovalutando gli italiani) se un parlamentare prende lo stipendio per lavorare va in commissione ha diritto ad altro compenso? Non fa parte del lavoro, oppure mi dite dettagliatamente quale è il lavoro dei parlamentari? queste sono le riforme per risparmiare. perciò IO VOTO NO

