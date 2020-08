Travaglio bullizza i sostenitori del No: “Sembrano usciti dalle serate alcoliche del Billionaire”

Più si avvicina la data del referendum, più i sondaggi (l’ultimo quello di Winpoll) danno il No in forte crescita, più aumenta la tensione tra i “capoccia” del Sì. Tensione che in qualche caso sfocia nell’insulto o, peggio, in atti di bullismo politico. Qualche giorno fa è stato il ministro Luigi Di Maio a rivolgersi ai sostenitori del No definendoli “establishment”. Oggi, sul Fatto Quotidiano, tocca ad un altro instancabile “sponsor” del Sì, Marco Travaglio, attaccare chi osa pronunciarsi per il No. Secondo Travaglio, autentico cultore della disciplina psichiatrica, per quelli del No, “che paiono usciti da una serata alcolica del Billionaire”, serve la neuro. Che poi – ribatte qualcuno – ci sarebbe da scommettere che quelli che frequentano il Billionaire, semmai, voteranno sì.

“Brutalmente violentata dai Briatore Boys – argomenta Travaglio – nella saga estiva della Prostata Smeralda, la Logica cercava un po’ di ristoro su una questione puramente matematica: la riduzione dei membri del Parlamento italiano, fra i più pletorici del mondo, che ora rischia di diventare un po’ più moderno ed efficiente. Purtroppo anche lì la Logica prende botte da orbi dai fronti del No e del Ni, che paiono usciti dalle serate più alcoliche del Billionaire”.

Un travaso di bile comprensibile, quello di Travaglio, alla luce degli scarsi riscontri che sta avendo la campagna pro-Sì del suo quotidiano. I post favorevoli alla riforma Di Maio, pubblicati sui canali social del quotidiano, non sembrano essere accolti con entusiasmo dai lettori. Di questo passo, sì che ci sarà da chiamare l’ambulanza: ma non certo per i sostenitori del No.

TIPICA REAZIONE DEL BULLO QUANDO SI VEDE AL ANGOLO.Pensasse alla salute del suo, il cervello, che non sembra sano,e da diverso tempo,e mai curato!e ora ha bisogno di un medico, ma uno bravo!!!! ultima modifica: da

