A PROPOSITO DELL’APPUNTAMENTO REFERENDARIO.

PER SOLIDARIETÀ CON TANTI ALTRI CITTADINI COMBATTENTI SONO DISPOSTO A RIPENSARE ALLA POSIZIONE PRECEDENTEMENTE ASSUNTA ED ANNUNCIATA IN QUESTE PAGINE.. ANZI, L’HO FATTO.

TUTTAVIA, RESTA UNO SCHIFO. UN’ALTRA PAGINA DELLA NOSTRA STORIA REPUBBLICANA SCARABOCCHIATA DALLA PEGGIORE, PIU’ MODESTA, INAFFIDABILE E SQUALLIDA CLASSE POLITICA ITALIANA

La riforma Costituzionale personalmente la consideravo, e non ero il solo, la madre di tutte le Riforme.

Del resto, quello del superamento del Bicameralismo Perfetto l’avevano consigliato gli stessi Padri Costituenti, da realizzare tuttavia in tempi successivi all’approvazione dell’approvazione della Costituzione, per motivi esclusivamente politici. Qualora qualcuno ne dubitasse ne troverà conferma negli atti parlamentari. Sono pubblici.

Detto questo, ecco perché, dopo tanti tentativi andati a monte per diversi motivi e manovre politiche nel corso degli anni (il patto della Crostata, quello del Nazzareno, ecc. ecc.), allorquando il 4 dicembre del 2016 si arrivò alla data referendaria per l’approvazione del provvedimento Boschi/Renzi, tirai un fiato di sollievo e speravo fortemente nella sua approvazione. Lo speravo per il Paese. Sarebbe stato un suo successo.

Così non è stato, lo sappiamo tutti. Sappiamo anche perché ed i nomi di chi lo impedì, pertanto mi esento qui di ribadire “le mie” ragioni o chiamarli in causa.

Quello di cui al momento prendo atto ed ho invece l’espresso e personalissimo desiderio di confermare con queste poche righe è che quella che si profila e che prossimamente verrà sottoposta a referendum, peraltro senza quorum, è una soluzione pasticciata, demagogica ed anticasta, sostenuta dal becero populismo grillino, che nulla risolve dei problemi reali del funzionamento costituzionale dello Stato.

Di ciò se ne stanno rendendo in molti, anche se debbo dire pochi lo manifestano in maniera chiara e marcata. L’ultimo a farlo in ordine di tempo, seppure tardivamente, mi pare sia stato Prodi.

Per questa ragione, schifato dal significato reale che nei fatti sta assumendo il prossimo voto referendario, avevo deciso di NON partecipare.

In altre parole, di manifestare una protesta contro questa politica cialtronesca ed inciuciarola ed anche e soprattutto nei riguardi del PD, sino a ieri mio Partito, che ha rinunciato a tutto, persino indecentemente alla sua coerenza, per di ingraziarsi (e sopravvivere) i seguaci di Casaleggio e Grillo come alleati delle prossime prove elettorali ed ha consentito loro in contropartita di di portare a compimento l’attuale, grave, pesantissima, ennesima porcata referendaria.

Ora, da quando apprendo, sembra che Zingaretti, constatata l’incertezza di una fetta rilevante del suo elettorato, preso atto dello smarrimento di tanti iscritti e finanché della stessa spaccatura interno al Partito, abbia convocato per la fine della prossima settimana la Direzione per decidere il da farsi. O meglio, per tentare di riparare i cocci del vaso andato già in frantumi, di cui, poretto, è in gran parte responsabile.

Cosa riuscirà a fare non è dato a sapere. Probabilmente, tutto andrà a tarallucci e vino bianco. Comunque lo verificheremo.

Personalmente non nutro speranze. A mio giudizio, la pezza sarà probabilmente peggiore del buco. Del resto, aspettarsi oggi, dall’attuale Dirigenza del Nazzareno qualcosa di veramente serio e politicamente rilevante è come sperare di vedere sorgere il sole a mezzanotte a Roma.

Quindi, diciamocelo, quel referendum non solo sarà una prova di forza tra i vari Partiti di cui i sondaggi (per quel che valgono) indicano già da tempo vincitori e vinti, ma l’ennesima occasione persa per un Paese che meriterebbe davvero qualcosa e qualcuno di meglio.

Bene. Arrivo al punto e concludo.

A questo punto, poiché le sfide, specie quelle ardue non le rifiuto; poiché sta constatando che seppure consapevolmente in minoranza molti cittadini che non intendono arrendersi a questi miserabili pasticcioni; che preferiscono rischiare una sconfitta ma non rinunciare alla loro coerenza e che andranno alle urne per sostenere il NO, per solidarietà mi iscrivo ufficialmente al loro club orgoglioso di sostenere una causa giusta.

