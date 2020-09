Forse ci chiederanno di sostituire la rappresentanza dei territori con un concetto di democrazia che col popolo ha poco a che vedere; forse a Montecitorio e Palazzo Madama tenteranno di alternare un nuovo “social della democrazia”, un Rousseau 2.0 iper-connesso da sostituire alle piazze, luogo di incontro per eccellenza, fucina della Storia con la “s” maiuscola. Magari i più fantasiosi chiameranno in causa la necessità di evitare ogni tipo di assembramento, ci racconteranno che la società si evolve, la democrazia pure: adattatevi.

Proveranno a convincerci allora che una conferenza su Zoom rende meglio dei comizi, che il rapporto con la gente è superato. Distanziamento. Ovunque, comunque, per sempre. Parafrasando Churchill, che già sono soliti farlo a sproposito, sosterranno che “la democrazia è la peggior forma di governo”. Punto. Senza il resto della frase, quella che precisa: “Eccezion fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora“.

E sapete che c’è? Avranno tutto il diritto di farlo. Perché la Politica si è arresa alla sua deriva senza neanche provare a combattere.

MA NOI POPOLO DEMOCRATICO CHE USA IL CERVELLO Al referendum dobbiamo votare NO!

Il risparmio economico non è la ragione del taglio del numero dei parlamentari! Sarebbe bastato abbassare gli stipendi e ridurre i privilegi per avere un risparmio 10 volte superiore.

La riduzione dei parlamentari è funzionale a stabilizzare governi che, in continuità con quelli di questi anni, possano portare avanti politiche di sacrifici e austerità con governi più stabili.

Infatti con la riduzione dei parlamentari si ha:

1. maggior potere di nomina dei candidati da parte delle segreterie di partito;

2. maggior potere di banche e lobby nel finanziare candidati a loro favorevoli;

3. Esclusione dal Parlamento dei partiti che rappresentano i lavoratori e gli strati sociali più emarginati della popolazione;

A molti lavoratori il taglio dei parlamentari piace perché significa meno fannulloni che rubano lo stipendio pagato con le nostre tasse. In realtà non cambierà niente e quelli che rimangono avranno più margini per fare le loro leggi a difesa degli interessi dei più ricchi.

Il fatto che in questi decenni la sinistra abbia sistematicamente tradito le aspettative non significa che non dobbiamo avere un partito che ci rappresenti.

Come lavoratori abbiamo bisogno di un partito che difenda i nostri interessi e che mandi in Parlamento i nostri rappresentanti!

