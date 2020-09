LIMPIDA POSIZIONE DI ITALIA VIVA SUL REFERENDUM.

Fa bene Italia Viva a non dare una indicazione di partito su come votare al Referendum. Credo che tutti i partiti, tranne il proponente M5S, avrebbero dovuto fare altrettanto. Perché l’interrogativo posto non è questione di partito, ma chiama in causa la concezione della democrazia che unisce o divide le coscienze al di là delle appartenenze partitiche. Il numero maggiore o minore dei parlamentari è solo un pretesto, un falso problema posto nei termini rozzi e decontestualizzati usati dal M5S. E’ in ballo la messa in discussione della democrazia rappresentativa, che col Sì si vuole rendere ancora più inefficiente per passare al prossimo step, quello della sua cancellazione per procurata incapacità. Come predicato, da anni, dalla Casaleggio & C. Si vota sull’avvio o NO di questo percorso di cancellazione, non sul numero.

Dare indicazioni di partito significa condizionare le coscienze, che sul tema vero hanno bisogno di liberarsi anche trasversalmente. La riprova di quanto dico è che chi ha capito il cuore del problema si sta orientando per il NO, nonostante la maggior parte dei partiti sia schierata sul fronte opposto.

La libertà di voto praticata da Italia Viva, inoltre, fa giustizia di una rappresentazione, falsa e di comodo, di un partito asservito alle indicazioni politiche di uno solo, il suo leader. Emerge una base attiva, in grado di discernere tra diverse opzioni, collocandole non in modo umorale, ma in una prospettiva coerente con un cambiamento, anche istituzionale, non dannoso come quello proposto. Per questo i sostenitori di Italia Viva si stanno pronunciando, nella quasi totalità, autonomamente per il NO.

Fa bene Renzi a non schierarsi. Leggo questo come una grande prova di fiducia negli italiani. Di rispetto per le loro coscienze. Inoltre non sarà questa l’ultima battaglia che, tuttavia, si può vincere dato che ogni giorno sentiamo aumentare la consapevolezza che il Sì stravolgerebbe un Paese già provato, bloccandolo in lunghe e presumibilmente rovinose trattative ex post, mentre il NO lascerebbe aperta la strada per una sempre più necessaria riforma organica delle Istituzioni che tutti dicono di volere.

