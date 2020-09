Il terrore di Nicola Zingaretti di pagare per tutti.Solo una settimana fa evocava una svolta nel Governo, ora lo sfogo è quello di un leader sotto assedio, convinto di diventare capro espiatorio della sconfitta elettorale, sospettoso dei piani di Bonaccini e Renzi sul Pd

Zingaretti? chi è causa del suo mal, pianga sè stesso. In mezzo a tante altre debolezze, anche ‘sto pseudo-segretario PD è una di quelle … il guaio è che ha imbottigliato un PD che già non sapeva cosa fare da grande in un bel vicolo cieco: complimenti zinga!!! POI: Possiamo anche giudicare lo “sfogo” di Zingaretti comprensibile.

Ed è anche vero e probabile che molti “no” abbiamo come motivazione la destabilizzazione del governo e della sua maggioranza. Oltre che un risultato, per la sinistra drammatico, di perdere le regionali. Tutto molto comprensibile.Però, Zingaretti me lo permetta, alla sua pur giusta esternazione, manca una parte molto importante e dirimente per il suo elettorato, per il suo “popolo”. Manca tutta la questione di tante cose promesse, concordate, e non ancora fatte.

Più che un “no” trasversale e con mille motivazione, conta e pesa tantissimo questa percezione di indecisione, di rinvio, forse di sudditanza, che non fa molto bene al centrosinistra, trattino o meno.

Forse si sta rendendo conto, sebbene con molto ritardo, del vero motivo per cui fu nominato segretario. Come il famoso detto del giocatore al tavolo di poker, che si siede al tavolo senza conoscere il nome di quello da spennare.Nessuno può aver seriamente pensato che un politico di serie b come zingaretti potesse dare una prospettiva al partito. E del resto, quando fu eletto, si pensava ad una lunga traversata del deserto.

Ora però mi chiedo: tra le fila della ditta quale sarebbe il politico di serie A in grado di dare una prospettiva al partito (insomma… quello cui zingaretti avrebbe tenuto in caldo la poltrona) Dentro il PD cè il deserto ! lunico e Bonaccini ! ma voi ce lo vede il Bonaccini – ovvero un vincente – che si mette a fare il vetturino per trasportare in carrozza Renzi dentro al PD? chi e di ques idea sta tentando di spacciare per politica cose tanto inverosimili quanto inutili per distrarre l’attenzione da ciò che succederà “dopo”; si gioca il solito jolly, Renzi, a cui addossare tutte le colpe. Un po’ di tempo fa ho detto di stare attenti a tre nomi, casualmente diventati adesso piuttosto taciturni: Bettini, Orlando e Franceschini dei poveretti intellettualmente.

Nicola Zingaretti sarebbe l’incarnazione della mediocrità assoluta, se non fosse assai peggio. Il PD ha praticamente obbligato Renzi ad andarsene, accusandolo di avere distrutto il glorioso PD della vera sinistra. Ma poi è stata la vera sinistra di D’Alema ( scusate il francesismo) e Bersani a mettere uno come Zinga alla guida e a distruggere il PD. Zingaretti, anche nell’intervista a Repubblica, non fa che lamentarsi di questo è di quello, esprime le sue sole preoccupazioni, ovvero la tenuta del governo e la salvaguardia del sistema burocratico-politico di cui è capo. Idee, vera politica, agenda coraggiosa in grado di rispondere alle immani sfide del presente e del futuro vicino? Al di là delle formule, dei detti e dei proverbi, ovviamente. Zero.

Quanto al rientro di Renzi nel partito, ipotizzato da quella volpe giornalistica che è DA, spero di no. Vedrei assai meglio un partito riformista, liberal democratico e aperto al mondo.

PS: Detto che, per me, qualsiasi rapporto con il M5S è del tutto innaturale per chi non voglia perseguire una deriva populista che può fare solo ulteriori danni, al referendum si vota NO perché non ci sono i motivi per approvare una falsa riforma che non è dettata da volontà di migliorare il funzionamento delle Camere (perché rimarrebbe il triste bipolarismo perfetto, anzi, diventerebbe ancora più perfetto attraverso l’omogenizzazione della base elettorale) ma solo da un evidente intento punitivo verso il ruolo del Parlamentare, che viene visto solo come un parassita. Intento punitivo, peraltro, che prende le mosse da distante, almeno dall’inizio degli anni novanta del secolo scorso e che, comunque, ha solo assommato, in questi anni, danno a danno.

Ma ancora dopo un anno, Renzi è la giustificazione per ogni scelta, errore o decisione presa dal PD e dal suo segretario? Suvvia!Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Si è fidato di D’Alema Bersani Bettini, quindi. ultima modifica: da

