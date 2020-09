Io voglio tirare su il Paese, non buttare giù il premier. Se Conte vuole fare il capo dei Cinque stelle o un nuovo partito non mi interessa. Matteo Renzi

Chi si è stracciato le vesti per i tagli pregressi al SSN oggi tace difronte al “taglio” di 36 miliardi in un colpo solo. Ambulatori scolastici, che oggi sarebbero utilissimi, chiusi da anni; ospedali, soprattutto nelle aree interne, male attrezzati e sguarniti di personale qualificato (come dimostra, solo da ultimo, il pessimo episodio di Lipari); liste d’attesa chilometriche da smaltire; precariato nella sanità come nella scuola (i sindacati?); la promessa, non ancora mantenuta, di potenziare le strutture sanitarie decentrate nei territori; la ricerca scientifica in campo medico e farmacologico da rilanciare e tanto altro ancora che resta fermo alle chiacchiere per mancanza di risorse, nonostante ci siano pronti da mesi circa 36 miliardi di euro del MES, ad un tasso prossimo allo 0 che ci farebbe risparmiare centinaia di milioni. Soldi senza alcuna condizione se non quella di dimostrare che siano stati spesi per la sanità.

Speranza su questo tace, succube della follia ideologica del M5S. Cerca, senza trovarli, soldi altrove a un costo maggiore che dovremmo pagare per fare piacere a Di Maio e Travaglio.

Conte sul Mes continua a farfugliare da mesi una supercazzola dannosa per la salute, oltre che offensiva per l’intelligenza degli italiani con un minimo di raziocinio. Sull’adeguamento del SSN abbiamo perso cinque mesi inutilmente.

Su questo punto fa la stessa politica di Salvini e Meloni. Ci si chiede per chi lavori Conte.

MA PER CHI LAVORA CONTE?

