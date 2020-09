METTIAMOCELA TUTTA POSSIAMO VINCERE! la considero una scelta importante che può contribuire ad isolare il M5S. È stato il populismo (in crisi conclamata) a volere questa ” riforma” pessima e inutile, per tutti, tranne per i grillini che introducendo questo errato argomento identitario e sottoscrivendo il il referendum confermativo, hanno lanciato la conta.

Possono e devono, venire isolati, ogni voto per il no, è chiodo nel coperchio della bara del populismo italiano. Vi rammento, che non essendoci quorum, anche un solo voto può fare la differenza tra la sconfitta e la vittoria per cui, chi risponde all’appello contro il populismo, per quanto diverso da me, io lo considero un alleato il cui contributo unendosi a quello degli altri può risultare determinante.

È OGGETTIVAMENTE un ALLEATO AD INTERIM, ma per questo ancora più importante, in quanto non era un appoggio scontato, che va accolto senza spocchia, ma incoraggiato, creando contraddizioni nel campo avversario. Non era affatto scontato che F.I. non unisse le proprie truppe a quelle di Salvini e Melloni schierate in soccorso di quelle di Crimi.

Mettiamocela tutta possiamo vincere!

Penso che il sistema democratico sia una bella cosa…consente infatti a tutti,nessuno escluso,di decidere sui fatti che riguardano la nostra vita civile,di decidere sui politici da mandare in parlamento,sui referendum che propongono nuovi diritti,nuove conquiste sociali ,…insomma è certamente da preferire alla dittatura che impone a tutti delle regole senza alcuna consultazione in quanto le disposizioni provengono da una sola testa per così dire illuminata che dispone rapidamente su quale e come debba essere la nostra esistenza. Peccato però che in democrazia molti elettori votano senza prepararsi e impegnarsi di capire cosa votano e talvolta creano un danno non indifferente a coloro che invece,da persone responsabili,studiano l’argomento e si documentano,…si verifica insomma una sorta di dittatura all’incontrario!!!…

E allora la domanda sorge spontanea,…come diceva quel noto programma televisivo,… è giusto che in democrazia accedano al voto una massa di ignoranti che non sanno nulla,che valutano l’esercizio del voto con leggerezza e che pensano che il voto sia una sorta di giocattolo fatto per passare il tempo !!!…

E allora,come fare ??…bisognerebbe inventarsi dei correttivi ma cosa ?…di sicuro credo che al solo accennare a questo problema ci sarebbe una levata di scudi e si griderebbe allo scandalo !!!…ma il problema esiste,ed e’ reale…

Il governo può cambiare, ma la Costituzione è costata molto e cambiarla mi fa paura, visto che in molte sue parti ancora non è stata realizzata. Credo che il tema del “taglio della casta” (così lo propose il pd allo scorso referendum) sia solo un fare l occhiolino al populismo, visto che anche in molti sostenitori del sì dicono che questa “riforma” è nata male e fatta male. La politica va migliorata, non tagliata. Voterò NO non perché ce l ho col governo attuale ma perché ho paura del qualunquismo e del populismo. E il caffè preferisco pagarmelo da me.

