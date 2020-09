Va bene. Ne prendo atto. Non c’è alcuna consapevolezza da parte di questa direzione della perdita di anima e di dignità. Almeno lo avete detto che vi sta bene così. E ognuno di noi può scegliere se seguirvi e continuare come fatto finora, oppure no. E io di certo no. Pensavo che la lettera del fondatore Veltroni di poche settimane fa avrebbe risvegliato in voi un sussulto di coscienza, e invece no. Ripeto, ne prendo atto.

Molti di elettori del PD voteranno per il NO.

Sono certo che lei, Signor Segretario, ne capisca molto bene il perché. Votare SI è un’operazione molto pericolosa, ci vorrebbe il cambiamento della legge elettorale e non c’è abbastanza tempo per farlo. Quindi io personalmente – e molti come me – siamo con Prodi e con le sue motivazioni per il NO.

Dispiace se questo potrà forse indebolire il suo ruolo all’interno del Partito. Ho molta stima del suo operato, e la seguo da sempre ma stavolta NO.

Segretario, la propaganda del no non è assolutamente la clava per colpire il pd! Piuttosto la linea del no è aspra perché è una riforma senza legge elettorale e senza le modifiche legislative che citava lei stesso!!

Non è questione di antipatia: il PD potrebbe essere il primo partito di Italia se mostrasse più unità e coerenza: aldilà della linea sul referendum (dove comunque siete l’unico partito di centro-sinistra a sostenere il sì), abolite i decreti sicurezza, gli accordi con la Libia e quota 100 investendo, per esempio, sulla scuola.. Allora dopo (almeno per me) sarete nuovamente credibili!! Buon lavoro o arrampicata sugli specchi.

Molti di elettori del PD voteranno per il NO.E non serve arrampicarsi sugli specchi. Ma la poltrona!

