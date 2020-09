COME FA UNA PERSONA CON UN PO DI CERVELLO VOTARE UN SCIACALLO.NON CAPISCO

La lettura strumentale di uno dei tanti studi previsionali di febbraio fa dire all’amico dei negazionisti che avremmo dovuto bloccare tutto a inizio febbraio: ma loro si erano sempre opposti alle chiusure.

“Virus, il governo sapeva ma non ha fatto nulla, condannando a morte migliaia di Italiani? Fuori i verbali, la Lega e i cittadini vogliono chiarezza e verita’!”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo le notizie apparse sulla stampa a proposito di studi sui rischi del Covid che il governo avrebbe avuto dal 12 febbraio. “Non vedo l’ora che arrivi il 20 e 21 settembre perche’, a occhio, in Liguria il centrodestra rivincera’ con almeno 15 punti di distacco e la Lega sara’ ampiamente primo partito”. Cosi’ il leader della Lega, Matteo Salvini, stamattina a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, dopo una visita alla scuola di polizia penitenziaria. “Poi ci dedicheremo a tanti territori e comuni dell’entroterra, anche savonese- prosegue l’ex ministro dell’Interno- ci sono problemi sollevati dai sindaci che portiamo a Roma e Bruxelles: non manchera’ il lavoro”.

Salvini sempre più sciacallo sul Covid: “Il governo a condannato a morte migliaia di italiani?” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo